'Broertje Sneijder door diep dal': "Raakte compleet van het padje"

Oud-voetballer Rodney Sneijder organiseerde vrijdagmiddag een exclusief padeltoernooi om geld in te zamelen voor KWF, een doel dat de familie Sneijder diep raakt. Jeffrey, Wesley en Rodney Sneijder verloren in een jaar tijd beide ouders aan kanker.

Ook Wesley Sneijder voelt hoe beladen de dag is, maar ziet tegelijkertijd de positieve kant van het initiatief. "Het is zeker een emotionele dag, omdat je op zo’n dag toch weer stilstaat bij hetgeen wat er gebeurd is. Maar aan de andere kant is het ook een hele mooie dag, gezien het feit waar we het voor doen. Ik weet zeker dat onze ouders trots zullen zijn en van boven meekijken. Het geeft een dubbel gevoel, maar ik ben super blij en trots dat we hier staan."

De familie Sneijder kreeg de afgelopen jaren zware klappen te verwerken. In 2023 verloor de familie moeder Sylvia, die op 59-jarige leeftijd overleed na een slopende strijd tegen kanker. Voor Rodney was dat een zware klap en het lukte hem lange tijd niet om het verlies van zo’n belangrijke steunpilaar in zijn leven te verwerken. "Het was altijd mijn grootste angst om haar kwijt te raken. Toen ik mijn moeder verloor, raakte ik compleet van het padje af", erkent hij openlijk bij Sportnieuws.

De maanden na het overlijden waren een gitzwarte periode voor de inmiddels 34-jarige Rodney. Hij begon onder meer met gokken en drinken. "Ik raakte mezelf kwijt en zocht afleiding in foute dingen. Het was gewoon een donkere periode." Alsof dat nog niet genoeg was, kreeg de familie begin 2024 te horen dat ook vader Barry ongeneeslijk ziek was. Op 8 februari van het afgelopen jaar overleed hij. Juist dat verlies zorgde uiteindelijk voor een ommekeer. "Toen ik wist dat ik mijn vader ook zou gaan verliezen, ben ik vrij snel begonnen met hardlopen en kort daarna ook met fitnessen en ondernemen."