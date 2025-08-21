Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Broertje van Wout Weghorst openhartig: "Hij is wat extremer"

Niek
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Twan Weghorst heeft een roerig jaar achter de rug. De 30-jarige aanvaller van amateurclub NEO, die in december zijn vier maanden oude zoontje Ole verloor, promoveerde met de ploeg uit Borne op knappe wijze naar de vierde divisie. 

"Tijdens de wedstrijden die ik de voorbije periode speelde had ik superveel energie en alles wat ik deed viel goed", vertelt hij op de website van Tubantia. "Het voelde alsof ik niet alleen voetbalde, Ole gaf me extra kracht", aldus Weghorst, die in het dagelijks leven piloot is.  

"Door mijn werk kan ik normaal gesproken - ik vlieg op Europese bestemmingen - maar één keer per week trainen", vervolgt hij. "Daardoor begin ik bij de wedstrijd vaak als wissel. En dat begrijp ik volkomen. Maar vanaf februari trainde ik volledig mee en startte in de basis", blikt Weghorst terug.

Hij heeft een goede band met zijn broer Wout. "Met Wout had ik altijd al veel contact, maar we zien elkaar nu ook weer veel vaker omdat hij in Nederland (bij Ajax, red.) voetbalt. We hebben dezelfde drive. Hij is wat extremer, maar dat heeft hem ook gebracht naar waar hij nu is. Dat is heel knap van hem.”

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como

'Kenneth Taylor staat in de belangstelling van club uit Engeland'

0
Johan Inan

Johan Inan: "Hij mag kiezen: Jong Ajax of wederom laten verhuren"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd