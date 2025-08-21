Broertje van Wout Weghorst openhartig: "Hij is wat extremer"
Twan Weghorst heeft een roerig jaar achter de rug. De 30-jarige aanvaller van amateurclub NEO, die in december zijn vier maanden oude zoontje Ole verloor, promoveerde met de ploeg uit Borne op knappe wijze naar de vierde divisie.
"Tijdens de wedstrijden die ik de voorbije periode speelde had ik superveel energie en alles wat ik deed viel goed", vertelt hij op de website van Tubantia. "Het voelde alsof ik niet alleen voetbalde, Ole gaf me extra kracht", aldus Weghorst, die in het dagelijks leven piloot is.
"Door mijn werk kan ik normaal gesproken - ik vlieg op Europese bestemmingen - maar één keer per week trainen", vervolgt hij. "Daardoor begin ik bij de wedstrijd vaak als wissel. En dat begrijp ik volkomen. Maar vanaf februari trainde ik volledig mee en startte in de basis", blikt Weghorst terug.
Hij heeft een goede band met zijn broer Wout. "Met Wout had ik altijd al veel contact, maar we zien elkaar nu ook weer veel vaker omdat hij in Nederland (bij Ajax, red.) voetbalt. We hebben dezelfde drive. Hij is wat extremer, maar dat heeft hem ook gebracht naar waar hij nu is. Dat is heel knap van hem.”