Brookhuis: "Het verbaast me dat Ajax of PSV niet heeft doorgepakt"

Wilfried Brookhuis vindt het opmerkelijk dat Ajax en PSV hun interesse in Robin Roefs nooit hebben omgezet in een concreet bod. De keeperstrainer werkte jarenlang met de 22-jarige doelman bij NEC en ziet in hem een enorm talent.

"Het verbaast me dat Ajax of PSV niet heeft doorgepakt. Toen Ajax interesse had en NEC zes miljoen vroeg, dan was het een fors bedrag", zegt Brookhuis in Voetbal International. "Aan de andere kant: als hij twee wedstrijden voor Ajax keept, is hij een veelvoud waard. Sunderland koopt hem nu voor een bedrag dat we in Nederland gigantisch vinden, maar er zit enorm veel potentie in hem, dus misschien is het niet eens zo vreemd."

Roefs, voor wie Sunderland meer dan tien miljoen euro betaalde, heeft volgens Brookhuis alles in huis om dit seizoen eerste doelman te worden in de Premier League. "Ik weet zeker dat Robin zijn ding blijft doen. Zijn persoonlijkheid is zijn grote kracht. Zet hem in een stadion met honderdduizend mensen neer en hij laat zich niet gek maken."