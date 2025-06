Brookhuis looft Ajax-target: "Alle randvoorwaarden zijn er"

Het is volgens Wilfried Brookhuis allesbehalve vreemd dat Robin Roefs in de belangstelling staat van Ajax, PSV en Feyenoord. De keeperstrainer van NEC kent de 22-jarige doelman goed en ziet in hem een potentiële opvolger van Jasper Cillessen.

Roefs geldt als target voor Ajax en staat op de radar van PSV, terwijl Feyenoord afzag van een transfer vanwege het prijskaartje van zes miljoen euro. Brookhuis grijpt de gelegenheid aan om direct een misverstand rond het talent recht te zetten. "Robin Roefs kan juist hartstikke goed meevoetballen", zegt hij in de Gelderlander.

"Als daarover bij de topclubs twijfels bestaan, hebben ze hun huiswerk echt niet goed gedaan. Roefs is een jongen met het juiste karakter. Hij is nuchter. Kalm. Maar ook ambitieus en leergierig. Goed coachbaar", vervolgt de keeperstrainer.

Hij ziet Roefs in de voetsporen treden van clubiconen Dennis Gentenaar en Jasper Cillessen. "Hij heeft er de kwaliteiten en het karakter voor. De rust. De sprongkracht. Die is echt enorm, zo blijkt uit testen. De reflexen zijn ook formidabel. Dat hebben we dit seizoen ook wel gezien. Alle randvoorwaarden zijn er."

Tegelijk vindt Brookhuis dat de jonge Roefs de tijd moet krijgen om zich verder te ontwikkelen. Van de belangstelling is hij echter allerminst verrast, net als van de stevige Nijmeegse vraagprijs. "Ja, 6 miljoen euro is een fors bedrag. Maar voor een keeper met deze kwaliteiten en doorgroeimogelijkheden is dat de investering meer dan waard. Goedkoop, zelfs, vind ik. Hij gaat in de toekomst een veelvoud van dat bedrag waard worden."

"In mijn ogen zou doorgroei met Remko Pasveer bij Ajax, met het vooruitzicht de nieuwe eerste keeper te worden, best een goede combinatie zijn. Maar niet louter als bankzitter", besluit Brookhuis.