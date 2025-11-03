VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Brouwers baalt van gelijkspel tegen Ajax: "Had wat meer gewild"

Arthur
bron: sc Heerenveen
Owen Wijndal en Luuk Brouwers
Owen Wijndal en Luuk Brouwers Foto: © Pro Shots

Ajax kwam in eigen huis vroeg op voorsprong, maar zag SC Heerenveen in de tweede helft langszij komen. De Friezen kregen daarna nog enkele kansen om met een gelijkspel de rust te halen. Jacob Trenskow probeerde te scoren na een goede combinatie met Sejk, maar Owen Wijndal stond op de juiste plek.

Brouwers testte de Ajax-doelman met een schot en Willemsen kopte nog een keer richting doel. "We hadden wat kansen om vaker te scoren", zegt Sejk, die ook na zijn eigen doelpunt nog meerdere gevaarlijke momenten zag. Vooral Maxence Rivera zorgde in de slotfase voor dreiging met enkele schoten die net voorlangs gingen. "Natuurlijk kregen zij ook wat kansen, maar ik denk dat wij gevaarlijker waren."

Brouwers blikt tevreden, maar niet helemaal tevreden terug: "Een punt op bezoek bij Ajax is op voorhand niet slecht, maar het liefst had ik nog wat meer gewild. Als we iets meer geluk hadden bij de mogelijkheden op het einde, konden we nog een doelpunt maken." Sejk voegt daaraan toe: "Dit is een mooi punt, maar ik wil het liefst iedere wedstrijd winnen. Misschien had er wel meer dan een punt ingezeten", besluit hij op de website van SC Heerenveen.

