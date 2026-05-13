Brouwers strijdbaar: "Ajax-thuis leeft altijd bij onze supporters"

Joram
bron: Leeuwarder Courant
Luuk Brouwers
Luuk Brouwers Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen speelde maandagmiddag het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tegen NAC Breda in een leeg Abe Lenstra Stadion. De Friezen verloren met 2-0, dezelfde stand als toen het duel zondag werd stilgelegd.

Door die nederlaag is de kans groot dat SC Heerenveen volgende week in de play-offs een uitwedstrijd tegen FC Utrecht moet spelen. Middenvelder Luuk Brouwers deed in gesprek met de Leeuwarder Courant een opvallende oproep richting Limburg. "Bij dezen een verzoekje aan Fortuna Sittard om zondag hun best te doen tegen Utrecht", zegt Brouwers.

"Wij moeten dat uiteraard ook tegen Ajax doen." Het duel met Ajax leeft volgens hem nog altijd binnen de selectie. "Je hebt natuurlijk je eigen eergevoel. Ajax-thuis leeft altijd bij onze supporters. En we hopen nog op een thuiswedstrijd in de play-offs."

Tegelijkertijd wil Brouwers voorkomen dat er te veel negativiteit ontstaat als SC Heerenveen tóch naar FC Utrecht moet voor de play-offs. "De sfeer moet dan niet zijn: hoe konden wij het thuisvoordeel weggeven? Nee, wij kunnen ook in Utrecht winnen", aldus Luuk Brouwers.

