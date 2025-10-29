Brouwers: "We hopen de kwetsbaarheid van Ajax te kunnen benutten"

SC Heerenveen boekte dinsdag in De Koel een eenvoudige 0-3-overwinning op VVV-Venlo. De Friezen plaatsten zich daarmee voor de tweede ronde van de KNVB Beker, tot tevredenheid van aanvoerder Luuk Brouwers. Toch kreeg hij na afloop de vraag of er nog spanning was toen het slechts 0-2 stond voor Heerenveen — de ploeg staat dit seizoen immers bekend om het weggeven van late goals.

"Ik dacht vooral: op naar zaterdag," lacht Brouwers in gesprek met ESPN. "Al moet ik eerlijk zijn: wij staan ook niet bekend als een club die zich comfortabel voelt met een voorsprong als er nog twintig minuten te spelen zijn. Maar ik vind dat de jongens die erin kwamen het hartstikke goed hebben gedaan. De intensiteit bleef hoog, en dat is juist wat ons team sterk maakt. Dus ook complimenten aan hen. Zelf vond ik het niet erg om wat energie te sparen richting zaterdag."

Zaterdag wacht namelijk de uitwedstrijd tegen Ajax. Kan Heerenveen stunten tegen de Amsterdamse club, waar het op dit moment nog altijd onrustig is? "Dat blijft altijd lastig. Ajax-uit is altijd moeilijk," zegt Brouwers. "We zullen ons vooral op onszelf focussen — al klinkt dat misschien als een cliché."

"Ik denk dat we genoeg kwaliteiten hebben om onder de druk uit te voetballen en gevaarlijk te worden. We hopen de kwetsbaarheid van Ajax te kunnen benutten. Iedereen weet dat ze in een moeilijke fase zitten, en wij hopen daar nog een extra zetje aan te geven. Hopelijk kunnen we daar stunten," aldus Luuk Brouwers.