Brugge-directeur: "Gaan steeds meer richting het niveau van Ajax"

Club Brugge maakt de afgelopen jaren flinke stappen. De Belgische club kwam vroeger geregeld uit bij spelers die bij Ajax, Feyenoord of PSV niet slaagden. Nu is dat anders.

Club Brugge meet zich steeds vaker met die traditionele Nederlandse topclubs. "Als ik eerlijk ben, gaan we steeds meer richting het niveau van Ajax", zegt Director of Football Dévy Rigaux in gesprek met Het Laatste Nieuws. "Dat zeg ik met nederigheid, maar ook met trots. Vroeger kwamen spelers die daar niet slaagden vanzelf bij ons in beeld, maar dat is niet langer het geval. We concurreren nu met dat soort clubs."

De Belgische topclub shopte in het verleden regelmatig in de Eredivisie. Zo werd Noa Lang aangetrokken nadat hij geen basisplaats kreeg bij Ajax. Ook Ricardo van Rhijn en Ruud Vormer speelden bij Club. Sofyan Amrabat slaagde niet bij Feyenoord, maar kreeg bij Club Brugge een nieuwe kans.

Inmiddels kijkt de Belgische club niet alleen naar spelers die elders niet slaagden. Club Brugge wil hen al eerder aantrekken. "We blijven trouw aan ons model, waarin ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden centraal staan."