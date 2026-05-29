Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

Amber
bron: Tekengeld
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena
Alex Kroes in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Arnold Bruggink was tussen 2023 en 2025 technisch directeur van FC Twente. Het viel hem op dat er tussen clubs vrij weinig contact meer is. Vooral zaakwaarnemers spelen een enorme rol, zo vertelt Bruggink in het ESPN-programma Tekengeld.

"Ik heb met buitenlandse clubs aan tafel gezeten, die kwamen niet eens zelf. Dan werd ik gebeld van: Hij komt, hij heeft namens ons mandaat om te onderhandelen over een speler. Dat is in principe makkelijk, want dan zeg je gewoon: Anco, ga me halen. Er is relatief weinig contact van club naar club", merkt Bruggink op.

Hij heeft wel met een aantal andere technisch directeuren contact gehad. "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel, bij Youri Regeer. Ik heb Niels van Duinen toen gebeld. Wij wilden toen graag met Driouech gaan praten. En toen zei Niels ook tegen mij: Arnold, netjes, jij bent de eerste die belt. Ik dacht dat ik nummer tien zou zijn die belangstelling zou hebben. Wij waren er relatief vroeg bij. Maar toen kwam PSV ook redelijk snel om de hoek, dus toen werd het sowieso lastig voor ons."

"Ik ben niet vaak gebeld dat ze heel graag wilden praten. Wel vaak door een agent dat een club graag wilde praten. Ja, dat is hartstikke mooi, maar laat ze zich maar melden. Dat gebeurde meestal niet", aldus Bruggink. Anco Jansen vindt het maar raar: "Dat is ook het rare. Vervolgens zeg je wel van: Als die club mijn speler wil hebben, dan moet de club zich bij ons melden. Terwijl we eigenlijk allemaal weten: Dat gebeurt eigenlijk niet meer."

Bruggink zou het enorm toejuichen als er standaard afspraken zouden komen in Nederland daarover. "Earnest Stewart belde mij toen over Anass Salah-Eddine, die belde mij wel echt zelf. Het contact tussen de td's onderling is wel goed", benadrukt de voormalig technisch directeur.

Gerelateerd:
Mika Godts

Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen

0
Kale en Kokkie

Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer-zes die Ajax zoekt"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"

0
Anco Jansen

Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"

0
Wout Weghorst in het Nederlands elftal

BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend

0
Marc Overmars

Overmars terug naar Eredivisie? "Wij zijn een haatdragend landje"

0
Ajax viert doelpunt

Ajax moet Europees voetbal halen: "Dat mag en kan geen optie zijn"

0
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Cambuur meldt zich weer bij Ajax en wil 19-jarige spits kopen'

Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

Nick Viergever (36) gratis op te halen: "Ik wil graag door..."

Aaron Bouwman zelfkritisch: "Ik besefte: dit is iets té riskant"

Mika Godts ziet eigen transferwaarde naar recordhoogte stijgen

Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer-zes die Ajax zoekt"

'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'

'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws