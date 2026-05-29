Bruggink: "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel"

Arnold Bruggink was tussen 2023 en 2025 technisch directeur van FC Twente. Het viel hem op dat er tussen clubs vrij weinig contact meer is. Vooral zaakwaarnemers spelen een enorme rol, zo vertelt Bruggink in het ESPN-programma Tekengeld .

"Ik heb met buitenlandse clubs aan tafel gezeten, die kwamen niet eens zelf. Dan werd ik gebeld van: Hij komt, hij heeft namens ons mandaat om te onderhandelen over een speler. Dat is in principe makkelijk, want dan zeg je gewoon: Anco, ga me halen. Er is relatief weinig contact van club naar club", merkt Bruggink op.

Hij heeft wel met een aantal andere technisch directeuren contact gehad. "Alex Kroes deed het bij mij op een gegeven moment wel, bij Youri Regeer. Ik heb Niels van Duinen toen gebeld. Wij wilden toen graag met Driouech gaan praten. En toen zei Niels ook tegen mij: Arnold, netjes, jij bent de eerste die belt. Ik dacht dat ik nummer tien zou zijn die belangstelling zou hebben. Wij waren er relatief vroeg bij. Maar toen kwam PSV ook redelijk snel om de hoek, dus toen werd het sowieso lastig voor ons."