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Bruggink bekritiseert Ajax: "Ik snap er helemaal geen bal van"

Niek
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente Foto: © Pro Shots

Arnold Bruggink maakt zich zorgen over het beleid bij Ajax. De voetballiefhebber, die in het verleden werkzaam was als technisch directeur bij FC Twente, kijkt op van de geruchten dat Jordi Cruijff (ook) een 'eigen koers' zou varen bij de club uit Amsterdam. 

"Ik vind het allerbelangrijkste: wat is er met elkaar aan de voorkant afgesproken? Als Ajax en de RvC erover hebben meebeslist - lijkt mij - en ze weten dat Cruijff zo werkt... Het is eigenlijk precies hetzelfde als wat er al gebeurde", sprak hij bij het programma WK Praat op ESPN. "Je geeft de sleutels aan de volgende persoon en die mag het nu weer bepalen", constateert Bruggink. 

"Cruijff legt de lat hoog en wil kampioen worden met Ajax. Zo niet, dan zal hij denken: dan niet, ik ga weer weg", voorspelt hij. "Dan zit Ajax weer met... Ik snap er helemaal geen bal van dat je dit als club toch weer doet en accepteert. Ik snap wel dat Ajax moeilijk is en er krachtenvelden omheen zitten die superingewikkeld zijn. Maar wat Ajax nu investeert in wat er nu gebeurt...", zucht Bruggink.

"Óscar García werd aangesteld bij Jong Ajax, met een leger aan Spanjaarden erbij", blikt hij terug. "Ze hebben nu Henrique (een Braziliaanse linksback, red.) gehaald voor tien miljoen euro. Beuker gaat weg. Dat zijn serieuze investeringen en kostenposten. Ik hoop wel dat ze de boel in de gaten houden", besluit Bruggink met een duidelijke waarschuwing. 

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