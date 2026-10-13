Bruggink bekritiseert Ajax: "Niet meer met angst naar de Arena"
Ajax speelde zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijk tegen NEC en daardoor staat de club uit Amsterdam nog altijd op een teleurstellende vijfde plek. Arnold Bruggink toont zich kritisch over de ploeg van trainer Michel.
"Ik had meer van Ajax verwacht. Met name in thuiswedstrijden hebben ze al best wat steken laten vallen", vertelt hij op de website van ESPN. "Ze hebben gewoon een hele sterke selectie en hebben ingekocht om voor het kampioenschap te spelen, dan valt het nu nog een beetje tegen", aldus Bruggink.
"Het probleem is dat tegenstanders niet meer met angst naar de Arena gaan", vervolgt de ex-prof, die wijst naar de uitslagen. "PSV heeft er natuurlijk gewonnen, maar ook Excelsior, Heerenveen en nu N.E.C. gingen er ook met een punt weg. Dat is gewoon te veel voor een club als Ajax", besluit Bruggink.
Ajax wist in eigen huis overigens wel met ruime cijfers van Willem II te winnen: de club uit Tilburg werd met 5-1 verslagen. Het verschil met koploper Feyenoord is echter nu al opgelopen tot vijf punten. De club uit Rotterdam verloor nog geen enkele keer en speelde slechts twee wedstrijden gelijk.
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