Bruggink bezorgd over Ajax na gelijkspel: "Daar schrik ik wel van"

Ajax zette de Friezen in de openingsfase flink onder druk en had het eerste deel van de wedstrijd volledig de controle. Daarna veranderde het spelbeeld en kreeg Bruggink een ander Ajax te zien. "Youri Regeer zat er helemaal doorheen. Maar ook op de backposities. Met name Caio Henrique aan die linkerkant, poeh. Je ziet op een gegeven moment spelers gewoon niet meer lopen. Daar zie je het publiek ook op reageren."

Bruggink miste bovendien spelers die de ploeg op zo'n moment bij de hand kunnen nemen. "Ajax heeft in de tweede helft geen persoonlijkheden op het veld staan die dit Ajax ergens richting gaan geven. En daar schrik ik wel van. Dan combineer je dat met het feit dat er geen vermogen meer is om te bewegen en dat er veel trage spelers op het veld staan. Dan kun je gewoon geen initiatief meer nemen"