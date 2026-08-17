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Bruggink bezorgd over Ajax na gelijkspel: "Daar schrik ik wel van"

Joram
Arnold Bruggink
Arnold Bruggink Foto: © Pro Shots

Arnold Bruggink was zondagmiddag niet te spreken over de fysieke gesteldheid van Ajax. De Amsterdammers begonnen sterk tegen SC Heerenveen, maar zakten naarmate de wedstrijd vorderde steeds verder weg. Volgens de ESPN-analist waren meerdere spelers zichtbaar op.

Ajax zette de Friezen in de openingsfase flink onder druk en had het eerste deel van de wedstrijd volledig de controle. Daarna veranderde het spelbeeld en kreeg Bruggink een ander Ajax te zien. "Youri Regeer zat er helemaal doorheen. Maar ook op de backposities. Met name Caio Henrique aan die linkerkant, poeh. Je ziet op een gegeven moment spelers gewoon niet meer lopen. Daar zie je het publiek ook op reageren."

Bruggink miste bovendien spelers die de ploeg op zo'n moment bij de hand kunnen nemen. "Ajax heeft in de tweede helft geen persoonlijkheden op het veld staan die dit Ajax ergens richting gaan geven. En daar schrik ik wel van. Dan combineer je dat met het feit dat er geen vermogen meer is om te bewegen en dat er veel trage spelers op het veld staan. Dan kun je gewoon geen initiatief meer nemen" 

Bruggink vervolgt: "Er gebeurde pas weer wat toen Oliver Edvardsen en Tolu Arokodare erin kwamen, die kunnen ten minste rennen. Brandt is wel een speler die Ajax bij de hand moet nemen, maar ook hij kon dat nu niet. Aanvallen, rennen en druk zetten zat er gewoon echt niet meer in."

De ESPN-analist vindt het opvallend dat Ajax fysiek zo ver wegzakte, zeker gezien de extra Europese wedstrijden die de club al achter de rug heeft. 'Ajax zou een voorsprong moeten hebben, omdat ze eerder wedstrijden speelden die ergens om gaan (voorronde Conference League, red.). Maar dat zie ik bij Ajax zeker niet." 

"Die konden gewoon echt niet meer. Regeer wilde heel graag gewisseld worden, dat gaf hij ook een paar keer aan. Het beeld dat je dan ook geeft aan je tegenstander, is dat je kapot bent. Iedereen heeft in de gaten dat hij niet meer kon. Dan denk je als tegenstander: die gaan we even opzoeken", aldus Bruggink.

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