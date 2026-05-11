Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"

Arnold Bruggink heeft met verbazing gekeken naar de manier waarop Ajax zondag onderuitging tegen FC Utrecht. De analist van ESPN begrijpt niet hoe de Amsterdammers in de slotfase opnieuw zo kwetsbaar konden zijn bij een standaardsituatie en mist leiderschap binnen het elftal.

Ajax leek lange tijd op weg naar minimaal een punt in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg begon sterk aan het duel en kreeg meerdere kansen, maar wist zichzelf niet te belonen. Na rust kantelde het spelbeeld en kwam FC Utrecht beter in de wedstrijd. Wout Weghorst maakte nog de gelijkmaker nadat Niklas Vesterlund de bezoekers op voorsprong had gezet, maar diep in blessuretijd sloeg Mike van der Hoorn alsnog toe uit een corner.

Bruggink kon nauwelijks geloven wat hij zag. "Ik zat echt met verwondering te kijken. Als je weet dat deze belangen op het spel staan en bij een hoekschop kan de beste kopper van FC Utrecht de bal zo binnenkoppen, dan gaat er echt iets niet goed", zegt hij in de rubriek Bellen met.