Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Arnold Bruggink heeft met verbazing gekeken naar de manier waarop Ajax zondag onderuitging tegen FC Utrecht. De analist van ESPN begrijpt niet hoe de Amsterdammers in de slotfase opnieuw zo kwetsbaar konden zijn bij een standaardsituatie en mist leiderschap binnen het elftal.
Ajax leek lange tijd op weg naar minimaal een punt in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg begon sterk aan het duel en kreeg meerdere kansen, maar wist zichzelf niet te belonen. Na rust kantelde het spelbeeld en kwam FC Utrecht beter in de wedstrijd. Wout Weghorst maakte nog de gelijkmaker nadat Niklas Vesterlund de bezoekers op voorsprong had gezet, maar diep in blessuretijd sloeg Mike van der Hoorn alsnog toe uit een corner.
Bruggink kon nauwelijks geloven wat hij zag. "Ik zat echt met verwondering te kijken. Als je weet dat deze belangen op het spel staan en bij een hoekschop kan de beste kopper van FC Utrecht de bal zo binnenkoppen, dan gaat er echt iets niet goed", zegt hij in de rubriek Bellen met.
Volgens de oud-voetballer is het niet de eerste keer dat Ajax problemen heeft bij standaardsituaties. "Ajax is heel kwetsbaar bij standaardsituaties. Ik mis gewoon persoonlijkheid bij Ajax..." Daarmee doelt Bruggink op het gebrek aan spelers die op cruciale momenten verantwoordelijkheid nemen binnen het veld.
De analist vindt dat de nederlaag bovendien perfect past bij het moeizame seizoen van de Amsterdammers. "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen. De play-offs in het stadion van Volendam zou dit dan ook helemaal afmaken. Als dat er dan nog bij komt, dan weet je wel wat voor seizoen je hebt gehad."
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"
NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"
Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"
Ajax Vrouwen-spits feliciteert PSV niet volmondig: "Win zelf graag"
'Ajax-directeur Beuker zit op 'dood spoor' en praat met nieuwe club'
Ajax tegen FC Groningen? "Dat wordt een bizarre wedstrijd..."
Van Hooijdonk ziet Ajax ploeteren: "Ze zijn blij met een puntje"
Van der Gijp kritisch op Ajax: "Gewoon heel slecht gedaan..."
Kaj Sierhuis bevestigt transfer: "Daarom pakte ik de microfoon"
PSV kan Ajax veroordelen tot play-offs: "Boze tongen beweerden..."
Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5
Marciano Vink met duidelijke taal over Ajax: "Functie elders"
Wim Kieft kritisch op Ajacied: "Wat mij het meest verbaasd..."
Vesterlund legt uit: "Wisten dat Ajax daar moeite mee zou hebben"
Klaassen vol onbegrip: "Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen..."
Regeer keihard na nederlaag: "Met alle respect, dit moet erin"
García baalt: "Op dit niveau kun je dit soort fouten niet maken"
Van der Hoorn eerlijk na late zege: "Ajax hield ons in leven"
Berghuis na nederlaag: "Je moet ‘m op de kin nemen en doorgaan"
Bijzonder scenario: PSV kan Ajax laatste zet richting play-offs geven
García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
El Ahmadi lyrisch over Ajacied: "Hij was in alles echt geweldig"
Godts 'niet meer te houden': "Bieding die je niet kunt afwijzen"
Opstelling Ajax bekend: García wijst spits aan tegen FC Utrecht