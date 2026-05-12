Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"

Fortuna Sittard won afgelopen weekend in eigen huis met 3-2 van PEC Zwolle en Kaj Sierhuis nam een geweldige treffer voor zijn rekening. De aanvaller, die in het verleden al bij clubs als Ajax, FC Groningen en Heracles Almelo speelde, liet na afloop weten dat hij graag 'een stap omhoog' wil maken.

Daardoor heeft hij besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Arnold Bruggink is in ieder geval vol lof over de 28-jarige centrumspits, die dit seizoen al twaalf keer wist te scoren in de Eredivisie. "Hij kan zeker die stap omhoog aan. Het is een heel interessante spits", vertelt hij op de website van ESPN.

"Het is een Nederlandse jongen, hij kan doelpunten maken. Ik gun het hem van harte, zeker ook na alle blessures die hij heeft gehad", vervolgt Bruggink. "Of het in Nederland zal zijn, durf ik niet te zeggen. Het buitenland zou ook een goede optie zijn. Hij is 28, een goed moment om dan ook naar het buitenland te kijken. Scorende spitsen, daar zijn altijd clubs naar op zoek", besluit de analyticus, die eerder werkzaam was als technisch directeur van FC Twente.