Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
Fortuna Sittard won afgelopen weekend in eigen huis met 3-2 van PEC Zwolle en Kaj Sierhuis nam een geweldige treffer voor zijn rekening. De aanvaller, die in het verleden al bij clubs als Ajax, FC Groningen en Heracles Almelo speelde, liet na afloop weten dat hij graag 'een stap omhoog' wil maken.
Daardoor heeft hij besloten om zijn aflopende contract niet te verlengen. Arnold Bruggink is in ieder geval vol lof over de 28-jarige centrumspits, die dit seizoen al twaalf keer wist te scoren in de Eredivisie. "Hij kan zeker die stap omhoog aan. Het is een heel interessante spits", vertelt hij op de website van ESPN.
"Het is een Nederlandse jongen, hij kan doelpunten maken. Ik gun het hem van harte, zeker ook na alle blessures die hij heeft gehad", vervolgt Bruggink. "Of het in Nederland zal zijn, durf ik niet te zeggen. Het buitenland zou ook een goede optie zijn. Hij is 28, een goed moment om dan ook naar het buitenland te kijken. Scorende spitsen, daar zijn altijd clubs naar op zoek", besluit de analyticus, die eerder werkzaam was als technisch directeur van FC Twente.
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"