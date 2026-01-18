Bruggink gevraagd naar Wout Weghorst: "Ik denk dat het wel kan"

Wout Weghorst heeft een aflopend contract bij Ajax. Het is niet zeker dat de spits gaat verlengen in Amsterdam, waardoor hij nu wordt gelinkt aan FC Twente. Arnold Bruggink denkt dat een transfer mogelijk is.

"Het zal moeten blijken, maar ik denk dat het wel kan", is de voormalig technisch directeur van FC Twente hoopvol in de studio van ESPN. "Ik ben één keer naar Hoffenheim geweest, toen hij daar speelde. Ik had wel heel veel contact met hem", zegt Bruggink.

Hij vervolgt: "Maar ik voelde dat hij met het Nederlands elftal had gespeeld, en scoren uit bij Twente wordt niet in dank afgenomen, maar dat moet je doen als je spits van Ajax bent. Ik denk wel dat het kan. Ik denk ook dat het uitmaakt of Erik ten Hag dat zou doen, dat dat ook een verschil maakt", denkt Bruggink.