Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Bruggink gevraagd naar Wout Weghorst: "Ik denk dat het wel kan"

Amber
bron: ESPN
Wout Weghorst bij een uitwedstrijd van Ajax
Wout Weghorst bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst heeft een aflopend contract bij Ajax. Het is niet zeker dat de spits gaat verlengen in Amsterdam, waardoor hij nu wordt gelinkt aan FC Twente. Arnold Bruggink denkt dat een transfer mogelijk is.

"Het zal moeten blijken, maar ik denk dat het wel kan", is de voormalig technisch directeur van FC Twente hoopvol in de studio van ESPN. "Ik ben één keer naar Hoffenheim geweest, toen hij daar speelde. Ik had wel heel veel contact met hem", zegt Bruggink.

Hij vervolgt: "Maar ik voelde dat hij met het Nederlands elftal had gespeeld, en scoren uit bij Twente wordt niet in dank afgenomen, maar dat moet je doen als je spits van Ajax bent. Ik denk wel dat het kan. Ik denk ook dat het uitmaakt of Erik ten Hag dat zou doen, dat dat ook een verschil maakt", denkt Bruggink.

Gerelateerd:
Kayne van Oevelen

Doelman wees Ajax af: "Hij wist eigenlijk niet overal van af"

0
Jordi Cruijff

OFFICIEEL | Ajax presenteert Cruijff: "Hij kwam daar als beste uit"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
za
21/02
Ajax
21:00
NEC Nijmegen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd