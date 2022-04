Geschreven door Idse Geurts 29 apr 2022 om 10:04

Volgens Arnold Bruggink moet Sébastien Haller de nieuwe penaltynemer van Ajax worden. Op dit moment neemt Dusan Tadic de strafschoppen, maar de Serviër heeft dit kalenderjaar al drie keer een penalty gemist. Hierdoor lijkt ook langzamerhand de twijfel bij Tadic erin te komen. Ten Hag zal dus wellicht een nieuwe penaltynemer moeten aanwijzen.

“Ten Hag moet zeker switchen. In zulke gevallen moet je als Tadic zijnde ook je ego opzijzetten en doen wat het beste is voor het team”, stelt Bruggink in het Algemeen Dagblad. “Toen hij zijn aanloop nam tegen NEC, zag je de twijfel ook. Zo heeft hij nooit een penalty genomen”, laat de analist weten. Vanwege dit gebrek aan zelfverzekerdheid bij Tadic, lijkt Haller een betere optie als penaltynemer. “Haller is in het verleden wel een zekerheidje gebleken. Hij kan bovendien ook nog topscorer worden van de Eredivisie, wat een drijfveer en mooie bijkomstigheid is”, besluit Bruggink.

Hoewel het voor Tadic moeilijk zal zijn om zijn positie af te staan, is het vermoedelijk wel het beste voor het team. In de komende vier wedstrijden moet Ajax elke punt pakken waar mogelijk. Als Haller dus meer vertrouwen heeft in zijn strafschoppen, zal de Ivoriaanse spits voortaan moeten aanleggen vanaf elf meter.