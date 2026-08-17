Bruggink kijkt naar Ajax: "Dat werd laatste half uur zo moeizaam"
Arnold Bruggink heeft bij ESPN teruggeblikt op de afgelopen speelronde in de Eredivisie. De analist stond onder meer stil bij Ajax - SC Heerenveen en zag overeenkomsten tussen de Amsterdammers, Feyenoord en PSV, die allemaal punten verspeelden.
Volgens Bruggink is het veelzeggend dat de drie topclubs punten lieten liggen tegen ploegen die goed werden gecoacht. "Feyenoord, Ajax en PSV hebben punten verspeeld tegen ploegen waar een goede trainer zit. Dat is goed om te zien, dat hun aanpassingen het gewenste effect hebben. Robin Veldman greep in de Arena al redelijk snel in, omdat hij merkte dat het totaal de verkeerde kant op ging. Dat deed Joseph Oosting ook met Go Ahead Eagles in De Kuip, waardoor het ineens een hele andere en open wedstrijd werd", complimenteert hij het drietal oefenmeesters.
Toch zag Bruggink vooral bij Ajax een probleem ontstaan naarmate de wedstrijd vorderde. De oud-middenvelder merkt dat het tempo bij de Amsterdammers in het laatste halfuur volledig wegviel. "Wat me bij Ajax opviel, en ook een beetje bij Feyenoord, dat alles het laatste halfuur zo moeizaam wordt. Bij Ajax was het écht héél opmerkelijk. Dan kan je nog zeggen: zij spelen Europees, maar dat zorgt vaak voor ritme. Het is ook wel lekker om dat te hebben."
Bruggink wijst vervolgens naar de fysieke mogelijkheden van enkele spelers van Ajax. "Ajax had, op een gegeven moment, totaal geen tempo meer in de manier van spelen. Je moet kunnen lopen. Dat kunnen Marcos Leonardo en Caio Henrique niet, terwijl de pijp bij Youri Regeer en Abdellah Ouazane helemaal leeg was."
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Bruggink kijkt naar Ajax: "Dat werd laatste half uur zo moeizaam"
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