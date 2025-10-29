Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

Arnold Bruggink stopte eerder dit jaar als technisch directeur van FC Twente. In de podcast De Maaskantine doet hij een boekje open over de transfer van Youri Regeer naar Ajax, die voor Bruggink op een heel slecht moment kwam. Zijn moeder overleed namelijk op 13 januari aan aalvleesklierkanker.

"Op 22 januari was de crematie, maar Ajax had een deadline voor Youri Regeer op 21 januari om 00.00 uur", vertelt Bruggink. "Vooraf had ik contact gehad met Alex Kroes en hij zei: dat zal niet gebeuren en Youri stond er ook niet voor open. Maar om 23.15 uur kwam er een mail binnen dat Ajax de optie tóch ging lichten."

Het zorgde voor een onrustige nacht bij Bruggink. "Het was een prima deal, maar ik lag er 's nachts wel wakker van. Ik moest een dag later speechen op de crematie van mijn moeder en ik zat na te denken welke speler ik erbij moest halen", aldus de oud-technisch directeur, die toen voor het eerst twijfelde aan zijn baan. "Het was heel ongezond en in februari of maart, dacht ik: dit is niet oké. Ik sliep maar tot half vier en begon daarna te malen. Mijn gedachtes gingen meteen naar het elftal en wat de club nodig had."

Bruggink kreeg zelfs druk op zijn borst "Dat was niet prettig en toen dacht ik ook wel bij mezelf: dit kan nooit de bedoeling zijn. Ik had het er ook vaak met mijn vrouw over en ze zei dan tegen mij: je hebt echt een zware baan, hè. Mijn kinderen en vrouw zagen dat ik thuis was, maar dat ik de helft van de tijd er niet was. Al zeggen ze nu: pap, kun je niet weer gaan werken", lacht hij. "Mijn vrouw zei regelmatig dat ik even een dagje niks moest doen, maar ik kreeg het niet gedraaid. Het ging niet."