Bruggink kritisch: "Als je kijkt naar het middenveld van Ajax..."

Arnold Bruggink is niet onder de indruk van het middenveld van Ajax dat de kans krijgt tegen NEC. Trainer Fred Grim koos deels noodgedwongen door de afwezigheid van Davy Klaassen voor een middenveld met Youri Regeer, Sean Steur en Kian Fitz-Jim.

"Als je kijkt naar het middenveld van Ajax op dit moment... Dat is het middenveld van Ajax op dit moment", is Bruggink vol ongeloof bij De Eretribune. "Dan mis ik gewoon echt persoonlijkheden. Ik ben zéér benieuwd hoe dat gaat vandaag."

"Het hele elftal voelt gewoon als heel erg licht, als ik eerlijk ben", vervolgt Bruggink. "Ik ben benieuwd tegen NEC, dat veel power in huis heeft, of Ajax dat tegen weet te houden." Ajax en NEC delen momenteel de derde plek in de Eredivisie, al heeft NEC een beter doelsaldo.