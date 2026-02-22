Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Bruggink kritisch: "Ze missen een leider, types zoals Weghorst"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Wout Weghorst tegen NEC
Wout Weghorst tegen NEC Foto: © Pro Shots

NEC-trainer Dick Schreuder baalde na afloop van Ajax-NEC flink. Arnold Bruggink begrijpt dat wel, gezien NEC volgens hem de bovenliggende partij was.

"Dat zegt alles, dat hij zo boos is. Die baalt enorm van het resultaat, want hij heeft hier gewoon twee punten laten liggen", meent Brugggink bij ESPN. "NEC legt de wil op aan dit Ajax. NEC heeft power, duelkracht en snelheid. Bij Ajax gebeurt het allemaal een beetje en ze laten het allemaal maar gebeuren."

"Ajax heeft veel karakters die als het slecht gaat overgaan op veel armgebaren en gezeur. Ze missen een leider, meer types zoals Weghorst. Hij is iemand die echt door het vuur voor je gaat", vindt Bruggink, die kritisch is over Ajax. "NEC heeft het veel beter voor elkaar dan Ajax. NEC zal enorm balen dat ze hier niet hebben gewonnen."

Marciano Vink is het daarmee eens. Darko Nejasmic maakte de 1-1 en die had voorkomen kunnen worden. "Zij hebben niemand die zich er dan voor gooit. Ze staan allemaal gewoon te kijken bij die goal, dat kan toch niet. Fitz-Jim, die heeft geen idee waar de bal is, Dolberg heeft ook geen flauw idee", besluit hij.

Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink pleit voor minuten Ajacied: "Kunnen hem goed gebruiken"

Marciano Vink

Vink adviseert Ajax: "Hij is El Patron, zo'n type ontbeert ze"

Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
