Bruggink kritisch: "Ze missen een leider, types zoals Weghorst"

"Dat zegt alles, dat hij zo boos is. Die baalt enorm van het resultaat, want hij heeft hier gewoon twee punten laten liggen", meent Brugggink bij ESPN. "NEC legt de wil op aan dit Ajax. NEC heeft power, duelkracht en snelheid. Bij Ajax gebeurt het allemaal een beetje en ze laten het allemaal maar gebeuren."

"Ajax heeft veel karakters die als het slecht gaat overgaan op veel armgebaren en gezeur. Ze missen een leider, meer types zoals Weghorst. Hij is iemand die echt door het vuur voor je gaat", vindt Bruggink, die kritisch is over Ajax. "NEC heeft het veel beter voor elkaar dan Ajax. NEC zal enorm balen dat ze hier niet hebben gewonnen."

Marciano Vink is het daarmee eens. Darko Nejasmic maakte de 1-1 en die had voorkomen kunnen worden. "Zij hebben niemand die zich er dan voor gooit. Ze staan allemaal gewoon te kijken bij die goal, dat kan toch niet. Fitz-Jim, die heeft geen idee waar de bal is, Dolberg heeft ook geen flauw idee", besluit hij.