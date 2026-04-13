Bruggink looft Ajacied: "Dat is precies wat Ajax nodig heeft"

Berghuis was goud waard voor Ajax en voor Bruggink de speler van de week. "Niet alleen omdat hij goed speelde. Maar vooral ook door zijn optredens in de media. Hij beschermt zijn teamgenoten. Dat is precies wat Ajax nodig heeft: iemand die zijn nek uitsteekt", stelt de analist in gesprek met ESPN. "Hij spreekt zich uit en vangt de klappen op voor de anderen. Hij nam het nu ook op voor de trainer, heel sterk."

Bruggink kent de aanvaller van Ajax goed van hun tijd in Enschede. "Ik stopte aan het einde van dat jaar met voetballen en hij kwam net kijken. Ik vind het echt leuk om te zien hoe hij zich in die vijftien jaar heeft ontwikkeld", aldus de voormalig profvoetballer. "Hij was toen nog een jong ventje, dat vooral aan zichzelf dacht. Dan vind ik het echt prachtig om te zien waar hij nu staat."