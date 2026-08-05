Bruggink looft Ajax-duo: "Gaan de Eredivisie ondersteboven spelen"

Arnold Bruggink verwacht veel van de nieuwe spelers van Ajax. De analist denkt dat Julian Brandt en Tolu Arokodare een grote impact kunnen maken in de Eredivisie en ziet dat de Amsterdammers alles op alles zetten om kampioen te worden.

In Voetbalpraat op ESPN bespreekt Bruggink de ambities van Ajax en de manier waarop technisch directeur Jordi Cruijff de selectie heeft versterkt. Volgens hem is de club duidelijk met een doel bezig. "Als je kijkt wat er op dit moment in de Eredivisie gebeurt en wat Jordi Cruijff ook aan het doen is, even los van alle financiële risico's, maakt het wel heel nieuwsgierig", begint Bruggink.

"Hij zet wel vol in dat Ajax echt kampioen móet worden. Het lijkt erop dat er geen andere optie is. Het salarishuis gaat echt door het dak op dit moment. Het bestaat niet dat Ajax niet eerste of tweede gaat eindigen." Vooral Brandt maakt indruk op Bruggink. De Duitse middenvelder kwam deze zomer naar Amsterdam en tekende een contract voor drie seizoenen.