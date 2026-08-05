Bruggink looft Ajax-duo: "Gaan de Eredivisie ondersteboven spelen"
Arnold Bruggink verwacht veel van de nieuwe spelers van Ajax. De analist denkt dat Julian Brandt en Tolu Arokodare een grote impact kunnen maken in de Eredivisie en ziet dat de Amsterdammers alles op alles zetten om kampioen te worden.
In Voetbalpraat op ESPN bespreekt Bruggink de ambities van Ajax en de manier waarop technisch directeur Jordi Cruijff de selectie heeft versterkt. Volgens hem is de club duidelijk met een doel bezig. "Als je kijkt wat er op dit moment in de Eredivisie gebeurt en wat Jordi Cruijff ook aan het doen is, even los van alle financiële risico's, maakt het wel heel nieuwsgierig", begint Bruggink.
"Hij zet wel vol in dat Ajax echt kampioen móet worden. Het lijkt erop dat er geen andere optie is. Het salarishuis gaat echt door het dak op dit moment. Het bestaat niet dat Ajax niet eerste of tweede gaat eindigen." Vooral Brandt maakt indruk op Bruggink. De Duitse middenvelder kwam deze zomer naar Amsterdam en tekende een contract voor drie seizoenen.
"Julian Brandt is echt een prachtige voetballer om naar te kijken. Ik denk echt dat hij de Eredivisie ondersteboven kan spelen", vervolgt Bruggink. Ook van spits Arokodare verwacht de oud-speler van FC Twente en PSV veel. De aanvaller moet volgens hem meer zijn dan alleen een sterke invaller. "Hij loopt iedereen omver in de Eredivisie, maar hij kan ook goed voetballen."
"Iedereen denkt: ja, hij is groot en dat hij alleen een pinchhitter is, maar die gozer kan echt voetballen. Als je Brandt daarachter zet en misschien Gloukh vanaf links, of hoe je het dan ook gaat neerzetten", aldus Bruggink.
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Shelbourne FC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Maduro doet voorspelling: "Hij gaat gewoon weer spelen bij Ajax"
Bruggink looft Ajax-duo: "Gaan de Eredivisie ondersteboven spelen"
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Joey Veerman voorspelt titelstrijd: "Grootste concurrent? Ajax"
'Mitchel Bakker krijgt slecht nieuws; oud-Ajacied mag gratis weg'
Derksen wil oud-Ajacied niet als bondscoach: "Totaal ongeschikt"
'Ajax aast op Marokkaanse middenvelder van tien miljoen euro'
Hans Kraay junior: "Heb heel lang gedacht dat dit aan hem lag"
'Jeffrey de Lange zwaar teleurgesteld na mislukte transfer'
Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"
VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax
Ter Stegen krijgt videoboodschap van oud-Ajacied: "Ik ben heel blij"
Arokadare merkt op: "Dat voel je gelijk als je binnenkomt bij Ajax"
'PSG geeft niet op en bereidt verbeterd bod voor op Mika Godts'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel tussen PEC Zwolle en Ajax
Van de Kerkhof onder de indruk: "Ik was van de week bij Ajax"
Ajax-supporters boos om betaalmuur: "Een dikke middelvinger"
Ajax-transfer zorgt voor verbazing: "Vind ik heel opvallend"
Cruijff verwelkomt nieuwe Ajax-aanwinst: "We kennen elkaar goed"
Nijhuis legt nieuwe Eredivisie-regels uit: "Er komt meer snelheid"
Ter Stegen hoorde goede verhalen over Ajax: "Dat was overtuigend"
UEFA publiceert voorlopige spelerslijst Ajax: geen Brandt, wel Godts
'Ajax totaal niet onder de indruk van eerste Mika Godts-bod PSG'
'Ajax heeft vertrouwen in Lang-deal, vraagprijs Napoli bekend'
Kogel is door de kerk: Ajax presenteert Marc-André ter Stegen
'Zes spelers van Ajax mogen van Cruijff deze zomer vertrekken'
Janssen lovend over Ajacied: "Hij heeft een geweldig inzicht"
Henderson voltooit opvallende transfer naar Premier League-top
Cruijff bekritiseerd om rol bij Ajax-vrouwen: "Als-ie eerlijk is"
Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"