Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"

Bruggink is groot fan van Brandt, die onlangs tekende voor Ajax. "Je zag het al donderdag tegen Shelbourne... poh", reageert de analist in De Eretribune van ESPN. "En dat op vijftig procent. Dat is écht een waanzinnig goede speler."

Brandt is één van de nieuwe aanwinsten van Jordi Cruijff deze zomer. 'Ik ben over veel Ajax-transfers verbaasd, maar bij Julian Brandt zeker", vervolgt Bruggink. "Dat is echt een prachtige speler. Een techneut, een echte stilist. Hij heeft 48 interlands voor Duitsland gespeeld. Dan zeggen mensen dat Brandt niet de absolute top heeft aangetikt..."