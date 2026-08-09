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Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"

Max
bron: ESPN
Arnold Bruggink
Arnold Bruggink Foto: © Pro Shots

Arnold Bruggink verwacht veel van Julian Brandt. De Duits international kan zondagmiddag zijn Eredivisie-debuut maken namens Ajax. 

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Bruggink is groot fan van Brandt, die onlangs tekende voor Ajax. "Je zag het al donderdag tegen Shelbourne... poh", reageert de analist in De Eretribune van ESPN. "En dat op vijftig procent. Dat is écht een waanzinnig goede speler."

Brandt is één van de nieuwe aanwinsten van Jordi Cruijff deze zomer. 'Ik ben over veel Ajax-transfers verbaasd, maar bij Julian Brandt zeker", vervolgt Bruggink. "Dat is echt een prachtige speler. Een techneut, een echte stilist. Hij heeft 48 interlands voor Duitsland gespeeld. Dan zeggen mensen dat Brandt niet de absolute top heeft aangetikt..."

Bruggink vindt het wel bijzonder dat de transfervrije Brandt voor Ajax heeft gekozen. "Het is een opvallende keuze, maar dat zegt veel over de liefhebber in hem. Dat hij dan voor Ajax kiest. Ik denk dat hij tussen heel veel clubs heeft kunnen kiezen", besluit. 

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