Bruggink na SC Heerenveen-Ajax: "Dit sloeg helemaal nergens op"
De hevige regenval tijdens SC Heerenveen – Ajax (0-0) had volgens Arnold Bruggink en Kenneth Perez aanleiding moeten zijn om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Door het gelijkspel moeten de Amsterdammers zich via de play-offs alsnog proberen te plaatsen voor Europees voetbal.
In Dit was het Weekend op ESPN uit Bruggink zijn verbazing over de omstandigheden in Friesland. "Deze wedstrijd had je echt een kwartier stil moeten leggen", stelt de oud-speler van SC Heerenveen. "We hebben er ook keihard om gelachen af en toe. Maar het sloeg helemaal nergens op. Het kan eigenlijk niet."
"Je hoeft geen weerman te zijn om te bedenken dat als je dit een kwartiertje had stilgelegd, dat het daarna beter bespeelbaar was." Ook Perez zag het spelniveau duidelijk teruglopen naarmate de regen aanhield. "Dat zag je later ook. Maar het percentage goede passes was 88 procent in de eerste 85 minuten, daarna daalde het naar 55 procent in de laatste vijf minuten."
"Ik moet wel zeggen dat de spelers er goed mee omgingen. Ze klaagden niet en probeerden de bal op te wippen." Bruggink stelt dat de omstandigheden zelfs invloed hebben gehad op het eindresultaat voor Ajax. "Voor een club als Ajax is het super belangrijk om Europees voetbal te halen. Dit is overmacht."
