Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"

Tomiyasu aan de bal in een uitwedstrijd van Ajax Foto: © MTB-Photo

Ajax won afgelopen weekend met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo, terwijl NEC en Feyenoord een dag later bleven steken op een gelijkspel in hun onderlinge ontmoeting: 1-1. FC Twente wist vrijdagavond al met 2-1 te winnen van laagvlieger FC Volendam.

Arnold Bruggink is benieuwd hoe de strijd om de tweede plek zal aflopen. "Ik denk dat Twente een hele goede kans maakt", vertelt de voormalig profvoetballer op de website van ESPN. "Ze hebben nog een moeilijk programma, maar wel de wind mee de laatste tijd. Ze treffen N.E.C. een week na de bekerfinale, dus dan weet je niet hoe die ervoor staan. Daarna krijgen ze AZ, die zijn in vorm, maar spelen ook de bekerfinale, dus is ook even afwachten", aldus Bruggink. "Maar wat betreft de tweede plaats is Twente aan het jagen, dat is een fijne positie om te hebben", constateert hij. "Feyenoord is vooral druk met die tweede plaats verdedigen. Daar is zoveel onrust en druk. Feyenoord krijgt wel een aantal spelers terug tijdens de komende weken, maar de druk op Van Persie en alles en iedereen eromheen is zo immens. Die zie ik niet zomaar de laatste vier wedstrijden winnen", voorspelt Bruggink.