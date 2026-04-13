Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Bruggink noemt favoriet voor plek 2: "Ajax is ook aan het jagen"

Niek
Tomiyasu aan de bal in een uitwedstrijd van Ajax

Ajax won afgelopen weekend met 0-3 op bezoek bij Heracles Almelo, terwijl NEC en Feyenoord een dag later bleven steken op een gelijkspel in hun onderlinge ontmoeting: 1-1. FC Twente wist vrijdagavond al met 2-1 te winnen van laagvlieger FC Volendam. 

Arnold Bruggink is benieuwd hoe de strijd om de tweede plek zal aflopen. "Ik denk dat Twente een hele goede kans maakt", vertelt de voormalig profvoetballer op de website van ESPN. "Ze hebben nog een moeilijk programma, maar wel de wind mee de laatste tijd. Ze treffen N.E.C. een week na de bekerfinale, dus dan weet je niet hoe die ervoor staan. Daarna krijgen ze AZ, die zijn in vorm, maar spelen ook de bekerfinale, dus is ook even afwachten", aldus Bruggink.

"Maar wat betreft de tweede plaats is Twente aan het jagen, dat is een fijne positie om te hebben", constateert hij. "Feyenoord is vooral druk met die tweede plaats verdedigen. Daar is zoveel onrust en druk. Feyenoord krijgt wel een aantal spelers terug tijdens de komende weken, maar de druk op Van Persie en alles en iedereen eromheen is zo immens. Die zie ik niet zomaar de laatste vier wedstrijden winnen", voorspelt Bruggink. 

"N.E.C. heeft natuurlijk de bekerfinale en moeten de focus zien te houden. Ajax is ook aan het jagen, maar daar is het veel te onrustig. Bovendien hebben ze nog best een pittig programma", vervolgt de analyticus, die zondag NEC en Feyenoord aan het werk zag. Philippe Sandler ontsnapte in Nijmegen aan een rode kaart nadat hij Ayase Ueda neerhaalde. "Ik vond het geen schandalige beslissing, zoals Van Persie zei, maar ik vind het wel heel ingewikkeld dat Tomiyasu wel rood kreeg, voor een soortgelijke overtreding, zaterdag. Maar ik kan wel leven met een gele kaart."

"Ik ben er voorstander van dat de VAR zich er niet te snel en te lang mee bemoeit", benadrukt hij. Ze komen in Nederland, in vergelijking met de grote Europese competitie, voor elk wissewasje op de lijn. Ik zag in de Champions League bij Liverpool een duw van Konaté, daar zou in Nederland moord en brand om geschreeuwd worden en de check zou twee minuten duren. Hier was het tien seconden kijken en doorspelen. Een paar maanden geleden was ik in Chili, bij het WK Onder-20. Daar werd getest met een soort VAR-light. De trainers mochten een challenge aanvragen en dan ging de scheidsrechter met de vierde man kijken, dus de VAR bleef in dat geval helemaal weg. Dat vond ik echt een goede oplossing, maar misschien is dat weer een hele andere discussie."

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"

0
Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Rob Jansen

Rob Jansen: "Ik vind hen op dit moment toch stabieler dan Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"

Ajacieden aangepakt: "Waar waren ze tegen Twente en Feyenoord?"

Berghuis maakt indruk: "Tikte bij Ajax zijn oude niveau weer aan"

Ajax speelt donderdag oefenwedstrijd tegen directe concurrent

Brobbey 'talk of the town' in Engeland, politie start onderzoek

Driessen kritisch: "Het leek wel alsof hij Ajax 3 punten gunde"

Twee Ajacieden in Elftal van de Week na overwinning in Almelo
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws