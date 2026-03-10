Bruggink noemt probleem van Ajax: "Die zijn allebei net achttien"

Arnold Bruggink toont zich kritisch over de gang van zaken bij Ajax. De voormalig profvoetballer, die zelf als technisch directeur werkzaam was bij FC Twente, zou niet verrast zijn als Oscar Garcia de komende jaren voor de groep staat bij de club uit Amsterdam.

"Met het wegsturen van Willem Weijs als trainer van Jong Ajax heeft Jordi Cruijff de norm bepaald en duidelijk gemaakt hoe hij erin staat. Dan ontkom je er bij het eerste ook niet aan dat dit gaat gebeuren", legt hij uit op de website van ESPN. "Het gaat nu om presteren op korte termijn. Er zijn nog acht wedstrijden en er is nog een hoop om voor te spelen. Ik snap dat dat op dit moment het belangrijkste is, omdat deelname aan Europees voetbal op het spel staat", aldus Bruggink.

"Maar het zal me niks verbazen als dit ook de langetermijnoplossing is. Ik ben super benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen", vervolgt hij. "Wat ik mis bij Ajax zijn spelers waar je je aan vast kunt houden als elftal. Ik noem dat de richtinggevers. Afgelopen zaterdag (in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, red.) spelen ze met Jorthy Mokio en Sean Steur op het middenveld. Die zijn allebei net achttien geworden", constateert Bruggink.

"Het zijn twee super talentvolle spelers en je mag ze hier eigenlijk niet op afrekenen, maar zij kunnen toch niet de bepalende posities in jouw elftal invullen? Bij PSV staan daar Joey Veerman, Paul Wanner en Ismael Saibari", legt hij uit. "Wanner is jong, maar kan lekker voetballen met de 27-jarige Veerman en de 25-jarige Saibari aan zijn zijde. Vorig jaar stond Jordan Henderson daar, dan kan je Steur of Mokio er prima naast hebben. Maar het is nu echt te weinig bij Ajax, daar ga je de Champions League gewoon niet mee halen", waarschuwt Bruggink.