Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

Oud-technisch directeur van FC Twente, Arnold Bruggink, is verbaasd over de werkcultuur bij een grote club als Ajax. Dat blijkt uit zijn woorden in de podcast De Maaskantine , waarin hij samen met Robert Maaskant bij de microfoon zat.

"Moet de technisch directeur bij Ajax bijvoorbeeld ook weg als Heitinga moet vertrekken? Het is niet altijd het beste voor de club, denk ik. Dat een technisch directeur altijd maar solidair moet zijn aan een trainer", zegt de oud-bestuurder van FC Twente.

Toch waardeert hij de houding van Alex Kroes, die zich solidair toont met de trainer die hij deze zomer aanstelde. "Je moet altijd een korte lijn houden; hoe wil je samenwerken? Maar ik vind het wel sterk dat Kroes heeft gezegd: Als Heitinga gaat, moet je eerst langs mij. Hij steekt zijn nek uit om zijn trainer te beschermen."

Bruggink erkent echter dat het een lastige situatie blijft, zeker gezien de organisatie bij Ajax. "Die druk is wel enorm groot. Wat ik erg lastig zou vinden in deze situatie bij een club als Ajax... Echt iedereen denkt altijd maar aan die ego's joh, even serieus. Hoe groot zijn die ego's van al die mensen daaromheen? Die willen allemaal wat, bepalen wat en brengen informatie naar buiten, dan denk ik soms wel mijn hemel."