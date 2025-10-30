Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

Arthur
bron: De Maaskantine

Oud-technisch directeur van FC Twente, Arnold Bruggink, is verbaasd over de werkcultuur bij een grote club als Ajax. Dat blijkt uit zijn woorden in de podcast De Maaskantine, waarin hij samen met Robert Maaskant bij de microfoon zat.

"Moet de technisch directeur bij Ajax bijvoorbeeld ook weg als Heitinga moet vertrekken? Het is niet altijd het beste voor de club, denk ik. Dat een technisch directeur altijd maar solidair moet zijn aan een trainer", zegt de oud-bestuurder van FC Twente.

Toch waardeert hij de houding van Alex Kroes, die zich solidair toont met de trainer die hij deze zomer aanstelde. "Je moet altijd een korte lijn houden; hoe wil je samenwerken? Maar ik vind het wel sterk dat Kroes heeft gezegd: Als Heitinga gaat, moet je eerst langs mij. Hij steekt zijn nek uit om zijn trainer te beschermen."

Bruggink erkent echter dat het een lastige situatie blijft, zeker gezien de organisatie bij Ajax. "Die druk is wel enorm groot. Wat ik erg lastig zou vinden in deze situatie bij een club als Ajax... Echt iedereen denkt altijd maar aan die ego's joh, even serieus. Hoe groot zijn die ego's van al die mensen daaromheen? Die willen allemaal wat, bepalen wat en brengen informatie naar buiten, dan denk ik soms wel mijn hemel."

Gerelateerd:
Remko Pasveer

Pasveer terug onder de lat bij Ajax: "Farioli was zo gek nog niet"

0
Bendegúz Kovács

Kovács ging weg bij Ajax: "Zeiden dat ik geen kans meer kreeg"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd