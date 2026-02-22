Bruggink pleit voor minuten Ajacied: "Kunnen hem goed gebruiken"

Arnold Bruggink is van mening dat NEC meer recht had op een overwinning tegen Ajax. De analist zag dat de Amsterdammers tekortkwamen op het gebied van karakter en intensiteit en vindt dat daar iets moet veranderen. In De Eretribune was hij duidelijk in zijn oordeel over het optreden van beide ploegen.

"Als je Dick Schreuder ziet, die is zeker niet blij. En dat zegt alles. De spelers van NEC balen van het resultaat vandaag. Ze legden ook wel echt de wil op aan dit Ajax", begint de voormalig aanvaller. Volgens Bruggink straalde NEC meer overtuiging uit dan de ploeg uit Amsterdam. "In NEC zit power, duelkracht en snelheid. Bij Ajax gebeurt het allemaal", constateert hij kritisch.

De oud-international ziet daarom een duidelijke rol weggelegd voor Wout Weghorst, die na 64 minuten binnen de lijnen kwam voor Kasper Dolberg. "Als je kijkt naar de karakters en persoonlijkheden bij Ajax, waar veel geklaagd wordt en veel armgebaren zijn, zou ik zeggen: zij kunnen Wout Weghorst echt heel goed gebruiken in het elftal. Iemand die ervoor vecht en de kastanjes een beetje voor je uit het vuur haalt. Dat kan ook wel een keer lekker zijn", benadrukt Bruggink.

Tot slot wijst hij op het verschil in leiderschap tussen beide teams. "NEC heeft gewoon een aantal spelers die gas geven. Tjaronn Chery is de absolute leider in het elftal. Je ziet hem meteen na afloop al die gasten meenemen", aldus Bruggink. Bij Ajax mist hij zo’n type. "Het overkomt ze", besluit hij.