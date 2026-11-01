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Bruggink schrok van Ajax-niveau: "Heel ver af van de filosofie"

Thomas
bron: ESPN
Arnold Bruggink
Arnold Bruggink Foto: © Pro Shots

Ajax heeft weinig indruk weten te maken op Arnold Bruggink en Karim El Ahmadi. De twee analisten zagen de Amsterdammers tegen AZ tekortschieten op verschillende vlakken. Vooral het gebrek aan intensiteit en de aanvallende onmacht zorgden voor flinke kritiek bij De Eretribune.

El Ahmadi was allerminst te spreken over het niveau van de wedstrijd. "Ik vond de kwaliteit van de wedstrijd heel matig. Tot aan de zestien was het soms nog oké, maar de laatste pass was constant verkeerd. Of het nu Ajax of AZ was", begint de voormalig Marokkaanse international bij ESPN's De Eretribune.

 Bruggink trekt vervolgens de vergelijking met een andere Eredivisie-topper. "Als je dit toch neerlegt naast PSV - Feyenoord van vorige week. Dit staat daar echt, héél, héél ver vanaf. Qua intensiteit. Gewoon waar het moderne voetbal omgaat, om sprits en dat er gas gegeven wordt, dan is dit toch niks", briest hij.

De voormalig PSV'er onderbouwt zijn kritiek met opvallende cijfers. "Deze wedstrijd hoorde qua sprints bij de slechtste vijf wedstrijden in de Eredivisie. PSV - Feyenoord van vorige week staat in de top." Volgens Bruggink is ook het verschil met de gewenste speelstijl van Ajax enorm. 

"Het staat ook heel ver af van hoe Ajax eigenlijk voor ogen heeft om te voetballen", gaat hij verder. "Ze hebben twee keer op doel geschoten vandaag, waarvan één het doelpunt. Voor de rest hebben ze eigenlijk verdedigd. Het staat heel ver af van de filosofie, hoe Ajax dit graag wil doen."

Ook El Ahmadi vraagt zich af of de spelers überhaupt in staat zijn om met de gewenste intensiteit te spelen. "Zullen ze het nog wel kunnen leren of is het gewoon geen kwaliteit van ze? Ik denk het tweede, dat ze het gewoon niet hebben. Patati, Daal, Brandt en Tolu hebben dat niet. Het is best wel lastig om dat erin te krijgen bij deze jongens." 

De oud-middenvelder was tijdens de rust bovendien al kritisch op het drukzetten van Ajax, waarbij vooral Tolu Arokodare het moest ontgelden. "Ik begrijp nu wel dat hij niet in de Premier League is geslaagd", stelde El Ahmadi.

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