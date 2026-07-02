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Bruggink verantwoordelijk voor Ajax-transfer: "Trokken stekker eruit"

Rik Engelbertink
bron: Voetbalpraat

Arnold Bruggink heeft zich uitgelaten over het gemixte sentiment rondom Wout Weghorst zijn komst bij FC Twente. Twee jaar eerder nog koos hij voor Ajax en uitte hij zelfs geslapen te hebben in een Ajax-pyjama in zijn jeugd. Bruggink meent echter dat zijn vertrek naar Amsterdam niet geheel bij Weghorst lag. 

Eerst wordt Bruggink gevraagd naar hoe hij de sfeer ervaart onder Twente-fans. "Het is de sfeer die ook een beetje om Wout heen hangt, het is 50/50", opent Arnold Bruggink bij Voetbalpraat van ESPN. "Ik ben bij Wout geweest in Heidelberg waar hij woonde en ik had superveel contact met hem", schakelt hij dan over op de Ajax-transfer.

"En het EK was toen nog bezig en dat duurde toen, terwijl wij nog voorronde Europa League moesten spelen", vertelt hij over de situatie met FC Twente destijds. "Er was te veel onzekerheid. Toen hebben wij gezegd: hij was te duur, want hij stond ook onder contract bij Burnley."

"En wij konden Sam Lammers halen", weet Bruggink, die ook een goed alternatief op oog had voor de boomlange spits. "Dus wij hebben toen gezegd dat wij de stekker eruit trokken en wij zijn toen doorgeschakeld."

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