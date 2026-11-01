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Bruggink verbaasd over Klaassen bij Ajax: "Het is beeldvorming"

Amber
Arnold Bruggink
Arnold Bruggink Foto: © Pro Shots

Arnold Bruggink vindt het opvallend dat Davy Klaassen tegenwoordig als rechtsbuiten wordt gebruikt bij Ajax. De analist van ESPN wijst daarbij vooral op de aanwezigheid van Jordi Cruijff als technisch directeur. Volgens Bruggink zouden de reacties op die keuze heel anders zijn geweest als Francesco Farioli nog aan het roer had gestaan in Amsterdam.

Tijdens De Eretribune haalt presentator Jan Joost van Gangelen een opmerking aan die Bruggink eerder achter de schermen maakte. "Wie had nou ooit gedacht dat Davy Klaassen rechtsbuiten zou spelen onder Jordi Cruijff?", vroeg de analist zich af.

Bruggink legt vervolgens uit waarom hij de situatie zo opvallend vindt. "Ja, niemand toch? Gevoelsmatig hè, als Farioli dit had gedaan, dan had iedereen gezegd: wat is hij allemaal aan het doen? Het is beeldvorming."

Hoewel de analist zich verbaast over de situatie, heeft hij wel begrip voor de beslissing van Ajax-trainer Míchel Sánchez. Viktor Tsygankov heeft vooralsnog niet weten te overtuigen, terwijl Steven Berghuis pas net is teruggekeerd van een blessure.

Klaassen biedt daardoor een alternatief op de rechterflank. Bovendien hoeft de middenvelder volgens Bruggink niet voortdurend als traditionele rechtsbuiten te spelen. "Maar het is wel bijzonder dat het nu gebeurt. En het is prima, want het kan heel goed. Als hij aan de binnenkant speelt, is hij gewoon een extra tien."

Ook Karim El Ahmadi ziet een reden waarom Míchel voor Klaassen kiest. Volgens de voormalig middenvelder ontbreekt het bij andere aanvallers van Ajax regelmatig aan defensieve arbeid. "Je hebt met Brandt en Tolu al twee gasten die voorin eigenlijk helemaal geen druk zetten", stelt El Ahmadi.

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