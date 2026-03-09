Bruggink waarschuwt Ajacied: "Op zoek naar een andere werkgever"

Arnold Bruggink is benieuwd of Dies Janse volgend seizoen al de kans krijgt bij Ajax. De verdediger is bezig aan een sterk seizoen op huurbasis bij FC Groningen.

FC Groningen won zaterdag met 3-1 van Ajax en na afloop was Bruggink erg te spreken over het optreden van Janse. "Hij speelde ijzersterk tegen Ajax, waar hij nog onder contract staat. Ik ben benieuwd of hij komende zomer weer teruggaat", reageert de analist in gesprek met ESPN. "Youri Baas staat daar nu op zijn positie en volgend seizoen misschien wel nog steeds."

De Trots van het Noorden heeft geen koopoptie in het huurcontract van Janse. "Janse is snel, sterk en heeft een geweldige pass", aldus Bruggink, die een duidelijk advies heeft voor de twintigjarige verdediger uit de jeugdopleiding van de Amsterdammers. "Hij moet wel echt blijven spelen en als dat bij Ajax niet kan, moet hij misschien op zoek naar een andere werkgever."