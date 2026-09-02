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Bruggink waarschuwt Ajax: "Ik kan het me niet voorstellen"

Max
bron: ESPN
Arnold Bruggink
Arnold Bruggink Foto: © Pro Shots

Ajax haalde deze zomer een hoop nieuwe spelers naar Amsterdam. Kees Kwakman is enthousiast over de versterkingen, al is Arnold Bruggink ook kritisch. 

Thilo Kehrer was woensdag de nieuwste aanwinst en ook Simon Adingra moet nog volgen. "Ik heb geen goed beeld van wat ze bij hun clubs hebben gedaan, maar ze hebben best veel gespeeld. Dit zijn serieuze aankopen", reageert Kwakman in Voetbalpraat van ESPN. "Qua naam, maar ook qua ervaring in serieuze competities. Dit zijn meteen basisspelers."

Kehrer en Adingra zijn vermoedelijk de laatste twee in een lange lijst met nieuwe spelers. Volgens Bruggink schuilt er ook een gevaar in. "Het wordt wel een soort vreemdelingenlegioen", meent de analist. "Iedereen moet zich maar heel snel kunnen aanpassen. Ik kan me niet voorstellen dat al deze jongens klaar zijn voor PSV, komende zaterdag."

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