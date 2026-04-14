Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bruggink waarschuwt: "Ze moeten nog tegen Ajax, AZ en FC Utrecht"

Arnold Bruggink toont zich kritisch over een aantal clubs die tegen (directe) degradatie vechten. De voormalig profvoetballer heeft zich afgelopen weekend onder andere gestoord aan Heracles Almelo, FC Volendam en NAC Breda. 

"Heracles heb ik eerlijk gezegd een tijdje geleden al opgegeven", blikt hij terug op de website van ESPN. "Er zit ook wel heel weinig geloof, power en overtuiging in. Ze staan onderaan, maar je hebt toch geen seconde het idee dat daar nog iets kan gebeuren? Ze laten zich zo makkelijk naar de slachtbank leiden, echt vreselijk om te zien. Dan denk ik 'hoe wil jij je onderscheiden in de Eredivisie?'"

"En dan Volendam, afgelopen vrijdag. Die proberen in de eerste twintig seconden lekker op te bouwen. Uit bij Twente", vervolgt hij kritisch. "Wat denk je dan? Je kan toch uittekenen wat er gaat gebeuren? Twente gaat de boel volle bak opjagen, om dat stadion erachter te krijgen. Gibson Yah trapt die bal over de achterlijn, corner, doelpunt", constateert Bruggink. 

"Dit is in alle grote competities echt ondenkbaar, hè. Dit zit zó erg in de Eredivisie. Lekker voetballen. Lekker opbouwen. Zo naïef. Wat wil je nou als Volendam, lekker voetballen, of in de Eredivisie blijven? Dit geldt voor bijna alle clubs onderin. Verzin iets om op een andere manier punten te pakken, want dit werkt niet", waarschuwt de voormalig profvoetballer. 

"Bij NAC gebeurt op dit moment ook te weinig. Ze mogen nu blij zijn dat Nassoh vlak voor tijd die bal erin peert", beseft Bruggink. "Maar daar zie ik het eigenlijk ook niet meer lukken. Zeker als je kijkt naar hun schema. Ze moeten nog tegen Ajax, AZ, Utrecht en Heerenveen. Dat wordt een lastig verhaal", voorspelt de analyticus, die hoorde dat Carl Hoefkens een 'calimero' werd genoemd door scheidsrechter Jeroen Manschot. 

"Ik ben heel veel genoemd door scheidsrechters, maar niet Calimero. Ik moet wel zeggen, dit hoort er wel een beetje bij. Carl Hoefkens gaat na afloop verhaal halen bij de scheidsrechter, dan zeg je zoiets in de emotie", vertelt hij. "Hoefkens heeft tijdens de wedstrijd zelf waarschijnlijk ook honderdduizend dingen naar de vierde man geroepen. Het is ook niet zo dat hij hem echt uitscheldt ofzo", besluit Bruggink. 

Gerelateerd:
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Weghorst maakt indruk: "Dolberg ging steeds somberder kijken"

0
Jorthy Mokio

PSV'er dolde Jorthy Mokio: "Je mag punten van ons overkopen?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Etienne Vaessen

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

0
Bert Konterman

Bert Konterman fileert Ajax: "Zitten een partij egoïsten in!"

0
Wim Kieft

Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

0
René Wagelaar

Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Weghorst maakt indruk: "Dolberg ging steeds somberder kijken"

Bruggink waarschuwt: "Ze moeten nog tegen Ajax, AZ en FC Utrecht"

PSV'er dolde Jorthy Mokio: "Je mag punten van ons overkopen?"

Kenneth Perez wijst naar oud-Ajacied: "Anders zijn ze te laat"

Heracles-verdediger treurt: "Mika Godts is sneller dan ik ben"

Marcel Brands kritisch op Ajax: "Dat is beneden topclubniveau"

Vaessen lyrisch: "Denk dat hij eerst naar een club als Ajax gaat"

Mulder voorspelt tweede plek: "Bij Ajax heb ik geen goed gevoel"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws