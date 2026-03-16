Bruggink: "Wat een verademing om hem bij Ajax te zien lopen"

"Ik vind het heel leuk en mooi om te zien hoe simpel voetbal kan zijn", zegt Bruggink bij Dit Was Het Weekend. "Hij is een speler aan wie je ziet dat hij al op een ander niveau heeft gespeeld. Hij speelde als linksback, maar kwam op posities waarop je Wijndal never nooit zal zien spelen. Het mooie is dat hij anderen beter laat spelen. Eindelijk heeft Ajax ook iemand die extra kopkracht heeft."

"Hij doet het in een totale kalmte, niet door te schreeuwen", vervolgt de oud-prof. "Deze jongen speelt op dit moment op zestig procent van zijn kunnen en wat een verschil en verademing is het om hem bij Ajax te zien lopen. Hij geeft sturing aan een heel elftal en laat andere jongens beter spelen, omdat het niet om zichzelf draait, maar om het team."

Bruggink was ook te spreken over de nieuwe Ajax-trainer Óscar García, die voor een andere mentaliteit heeft gezorgd. "Een trainer is voor 95 procent het motiveren en inspireren van je elftal. Dan kun je tactisch allemaal dingen verzinnen, maar dat is de allerbelangrijkste taak voor een trainer. Dat heeft hij gedaan en dan merken spelers ook: als ik het nu niet breng, dan ben ik aan de beurt."