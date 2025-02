Buijs geïrriteerd na Fortuna-Ajax: "Wat denk je van onze spelers?"

Het ging na de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax niet veel over het vertoonde spel. Tijdens het duel en na afloop was vooral de grasmat het onderwerp van gesprek. Ook Fortuna-trainer Danny Buijs was kritisch.

"De tegenstander zal balen, maar die hoeft er maar één keer op te voetballen. Wat denk je van onze spelers? Zij moeten er elke thuiswedstrijd op spelen", was Buijs geïrriteerd bij ESPN. "En we moeten ook zo trainen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk." Meerdere spelers gleden massaal uit op het knollenveld in het Fortuna Sittard Stadion.

Buijs wilde niet dieper ingaan op de problemen. "Dan moet je andere mensen voor de camera halen. Maar dit hoort niet op dit niveau, daar kunnen we heel kort over zijn. Ze moeten achterhalen wat de oorzaak is. Feit is dat we al maanden heel moeizaam en beperkt kunnen trainen. Laten we hopen dat we het seizoen goed doorkomen en ook de tegenstanders geen zware blessures oplopen."