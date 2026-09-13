Buijs haalt uit na Ajax-debacle: "Bijna op de tribune zitten"

Danny Buijs heeft geen goed woord over voor het optreden van Fortuna Sittard tegen Ajax. De Limburgers gingen voor eigen publiek met liefst 1-5 onderuit en wisten het de Amsterdammers volgens hun trainer nauwelijks lastig te maken. Ook Lequincio Zeefuik, die de afgelopen weken juist indruk maakte, kreeg na afloop stevige kritiek van Buijs.

"Ik had niet het gevoel dat we er echt een wedstrijd van gemaakt hebben", begint Buijs voor de camera van ESPN. "Ik vind dat we daarin niet genoeg hebben gebracht om het dit Ajax moeilijk te maken. Het was te weinig een echte wedstrijd. Ik vond dat wij de eerste veel te weinig druk zetten. We gingen in de eerste helft zo laag staan dat ik bijna bang was dat we op de tribune gingen zitten. Het ging zo makkelijk voor Ajax", aldus de oefenmeester.

Buijs besloot Zeefuik tijdens de rust achter te laten in de kleedkamer en was duidelijk over die keuze. "Wat de afweging was om hem te wisselen? Ik vond hem niet zo goed", vertelt hij. Ook de gele kaart van de aanvaller speelde mee. "Hij had al een gele kaart... Ik vond hem met zijn kop niet goed in de wedstrijd zitten. Hij reageerde op teamgenoten... Bij die gele kaart, daar kan zomaar wat meer ontstaan. Hij komt veel te vaak in dat soort momenten."