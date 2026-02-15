Buijs kritisch op 'slechte' ex-Ajacied: "Mag dat hij dat ook vond"

Na afloop toonde Buijs zich aangeslagen, maar niet woedend. "Vroeger zou ik boos zijn geworden, maar dat word ik minder en minder. Het zit hem dan vooral in teleurstelling", verklaarde hij bij ESPN. De oefenmeester zag meerdere spelers onder hun niveau acteren. "Soms is het ongrijpbaar waarom een speler de ene week de plaggen eruit rent, agressief en sterk in de duels is, maar een week later op veteranentempo loopt. Dat gebeurt in het voetbal."

In de kleedkamer probeerde Buijs zijn ploeg bij de les te krijgen. "Ik heb een paar jongens wakker proberen te schudden", aldus de trainer. Daarbij wees hij zijn selectie op de realiteit. "Zolang je bij Fortuna speelt, moet je niet denken dat je beter bent. Je moet het iedere week laten zien en er met kop en schouders bovenuit steken. Dan komen de grotere clubs je vanzelf halen. Zolang dat niet het geval is, moet je beseffen dat we met Fortuna tegen degradatie vechten en wij met z'n allen heel veel moeten doen om dat te voorkomen."

Ihattaren was uiteindelijk het kind van de rekening. "Mo was slecht, maar dat gold voor meer jongens. Ik mag hopen dat hij zelf ook vond dat hij niet best was, anders heeft hij toch wel een probleempje. Het was een verdedigende wissel", lichtte Buijs toe, verwijzend naar de entree van Shawn Adewoye. "Ik hoopte dat we voorin wat meer druk zouden krijgen. Met Édouard Michut op het middenveld hadden we een agressievere speler dan met Mo daar, waardoor Ajax hopelijk wat minder goed aan voetballen toe zou komen."