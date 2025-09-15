Buijs luidt noodklok over arbitrage in Eredivisie: "Is vreemd..."

Danny Buijs liet tijdens het duel Telstar-Fortuna Sittard zijn frustratie over de arbitrage duidelijk blijken. De coach kreeg er zelfs een gele kaart voor. Na afloop schoof hij bij ESPN aan om zijn verhaal te doen, waarin hij uithaalt naar de arbitrage in de vaderlandse Eredivisie waarin Ajax wist te winnen van PEC Zwolle.

Fortuna Sittard wist pas laat af te rekenen met Telstar (1-3). Buijs kijkt kritisch naar het verloop van de wedstrijd: "Op basis van de tweede helft was het gestolen. Het eerste halfuur heb ik genoten van mijn ploeg, daar moet je het verschil maken. Maar zij pakken het momentum en daarna is het overleven. Op basis van de tweede helft was het gewoon niet terecht."

De gele kaart die hij kreeg van scheidsrechter Martijn Vos noemt Buijs een misverstand. "Hij (Branderhorst) schiet een bal dramatisch uit en dat frustreerde mij, dus ik gooide een pakje water op de grond. Maar de official dacht dat ik het over een beslissing van de scheidsrechter had..."

De frustratie van Buijs beperkt zich niet tot deze wedstrijd. "Ik heb dit weekend gezien dat de arbitrage niet hun beste weekend had, maar als ik dat al niet mag doen op basis van een keuze over mijn eigen spelers," zegt de verbaasde Fortuna-trainer, "dan is dat toch vreemd?"

Hij haalt ook eerdere wedstrijden aan, zoals Feyenoord–SC Heerenveen en FC Twente–NAC Breda. "Zij hebben de luxe om dingen terug te draaien, maar dan doen ze dat niet. Fouten maken mag, maar er mag toch wel een beetje emotie bij voetbal zijn?"

Buijs lijkt de noodklok te luiden over de staat van de arbitrage in de Eredivisie: "Ik heb me voorgenomen om dit seizoen niet te veel tegen die mensen te zeggen, maar blijf dan ook bij mij weg. Even goede vrienden", klinkt het uit de mond van een felle Buijs.