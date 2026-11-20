Bram van Polen ziet Danny Buijs graag aan de slag gaan bij een grotere club in de Eredivisie. De trainer maakte deze week bekend dat hij Fortuna Sittard na dit seizoen gaat verlaten. Volgens Van Polen verdient Buijs inmiddels een kans op een hoger niveau.

In het ESPN-programma Voetbalpraat reageren de analisten op het aangekondigde vertrek van Buijs. Van Polen is enigszins verrast door het nieuws, omdat hij de indruk had dat de trainer goed op zijn plek zat in Sittard. "Ik had het idee dat hij op zijn plek zat", vertelt de voormalig verdediger van PEC Zwolle.

Van Polen vermoedt dat de gebeurtenissen aan het einde van het seizoen 2024/25 een rol kunnen spelen. Fortuna mocht destijds niet deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal, omdat de club niet tijdig een UEFA-licentie had aangevraagd. "Ik denk dat er een bepaalde voorgeschiedenis aan zit", stelt Van Polen. "Dat soort dingen zijn verschrikkelijk. Je werkt het hele jaar ergens naartoe en kunt dan niet beloond worden, omdat ze de zaakjes niet voor elkaar hebben."

Over de kwaliteiten van Buijs als trainer is Van Polen bijzonder positief. Hij prijst de manier waarop de oefenmeester tegenstanders weet te bestrijden en spelers voor zich kan winnen. Daarbij maakt hij zelfs een vergelijking met José Mourinho. "Hij weet tegenstanders te ontregelen. Je moet oppassen met namen, maar ergens heeft hij wat weg van José Mourinho. Buijs presteert altijd goed en het is onwijs knap wat hij doet. Randgevallen zoals Mohamed Ihattaren weet hij voor zich te winnen. Dat wil je op een hoger niveau zien. Twente zou ik wel leuk vinden, zo'n stap."