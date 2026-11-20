Buijs naar Eredivisie-topclub? "Er komt vanzelf een plek vrij"
Bram van Polen ziet Danny Buijs graag aan de slag gaan bij een grotere club in de Eredivisie. De trainer maakte deze week bekend dat hij Fortuna Sittard na dit seizoen gaat verlaten. Volgens Van Polen verdient Buijs inmiddels een kans op een hoger niveau.
In het ESPN-programma Voetbalpraat reageren de analisten op het aangekondigde vertrek van Buijs. Van Polen is enigszins verrast door het nieuws, omdat hij de indruk had dat de trainer goed op zijn plek zat in Sittard. "Ik had het idee dat hij op zijn plek zat", vertelt de voormalig verdediger van PEC Zwolle.
Van Polen vermoedt dat de gebeurtenissen aan het einde van het seizoen 2024/25 een rol kunnen spelen. Fortuna mocht destijds niet deelnemen aan de play-offs om Europees voetbal, omdat de club niet tijdig een UEFA-licentie had aangevraagd. "Ik denk dat er een bepaalde voorgeschiedenis aan zit", stelt Van Polen. "Dat soort dingen zijn verschrikkelijk. Je werkt het hele jaar ergens naartoe en kunt dan niet beloond worden, omdat ze de zaakjes niet voor elkaar hebben."
Over de kwaliteiten van Buijs als trainer is Van Polen bijzonder positief. Hij prijst de manier waarop de oefenmeester tegenstanders weet te bestrijden en spelers voor zich kan winnen. Daarbij maakt hij zelfs een vergelijking met José Mourinho. "Hij weet tegenstanders te ontregelen. Je moet oppassen met namen, maar ergens heeft hij wat weg van José Mourinho. Buijs presteert altijd goed en het is onwijs knap wat hij doet. Randgevallen zoals Mohamed Ihattaren weet hij voor zich te winnen. Dat wil je op een hoger niveau zien. Twente zou ik wel leuk vinden, zo'n stap."
Ook commentator Vincent Schildkamp vindt dat Buijs meer in zijn mars heeft dan het behoudende voetbal dat hij momenteel bij Fortuna laat zien. "Vanuit zijn tijd bij Groningen en Kozakken Boys weten we: als hij het materiaal heeft om leuk en aanvallend voetbal te spelen, dan doet hij dat."
Van Polen heeft daarnaast veel waardering voor de manier waarop Buijs zijn vertrek heeft aangekondigd. Door nu al duidelijkheid te scheppen, geeft de trainer zowel zichzelf als Fortuna voldoende tijd om zich op volgend seizoen voor te bereiden. "Hij heeft zelf de regie genomen", aldus Van Polen. "Hij is eerlijk naar de club: jullie hebben de tijd om een andere trainer te zoeken, ik de tijd om een andere club te zoeken. Dan weet iedereen waar ze aan toe zijn. Ik hou er enorm van hoe hij zich uitspreekt en hoe hij dit heeft gedaan."
Schildkamp verwacht dat Buijs geduld zal moeten hebben voordat er een interessante vacature vrijkomt. "Hij zal moeten afwachten wat er bij een top zes-club gebeurt. Er komt vanzelf een plek vrij: ze kunnen niet alle zes kampioen worden."
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