Buijs over Ajax in titelstrijd: "Het ligt heel dicht bij elkaar"

Danny Buijs verwacht dat Ajax tot het einde van het seizoen blijft meestrijden om het landskampioenschap. De trainer van Fortuna Sittard heeft inmiddels tegen Ajax, PSV en Feyenoord gespeeld en ziet weinig verschil tussen de drie topclubs. Wel viel hem op dat zijn ploeg juist tegen de Amsterdammers een ruime nederlaag moest incasseren.

Fortuna speelde zaterdag met 1-1 gelijk tegen Feyenoord in De Kuip. Eerder pakten de Limburgers ook al een punt tegen PSV, terwijl Ajax met 1-5 te sterk was voor de ploeg van Buijs. "Het ligt heel dicht bij elkaar", vertelt Buijs tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik vind het echt lastig te zeggen. Tegen Ajax verloren wij in de eindfase kansloos met 1-5. Bij PSV pakten we net als tegen Feyenoord een punt in de slotfase. Maar dat was de eerste wedstrijd van het seizoen, ik denk dat het scheelt, want wij konden zeven weken toeleven naar die wedstrijd. En ook in de Kuip pakken we een punt."

Volgens de oefenmeester kunnen kleine details uiteindelijk het verschil maken in de strijd om het kampioenschap. Daarbij wijst hij vooral op de Europese verplichtingen van de drie clubs. "Ik denk dat PSV, Ajax en Feyenoord heel dicht bij elkaar blijven tot het einde", stelt Buijs. "En dat zal straks ook bepalend zijn wie er na de winter nog in Europa actief is. Doorgaans verspelen clubs punten als ze doordeweeks een Europese wedstrijd hebben gespeeld. Dat kan weleens de beslissende factor zijn." Buijs verwacht bovendien niet dat een andere club zich zomaar tussen de traditionele top drie zal mengen. "Is Feyenoord wel kampioenswaardig? Dat zou kunnen, denk ik. Het is knap wat ze doen, maar PSV heeft in de breedte meer kwaliteit. En ja, ik denk dat we over een top drie moeten praten. Over een heel seizoen gezien zijn Feyenoord, PSV en Ajax gevoelsmatig verder en sterker dan de andere clubs."