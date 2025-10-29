Buijs over oud-Ajacied: "Hij moet zijn wereld kleiner maken"

Bij de komst van Mohamed Ihattaren waarschuwde Danny Buijs al dat er spanning kon ontstaan tussen hem en de oud-speler van Ajax. Inmiddels kan de trainer van Fortuna Sittard bevestigen dat er soms wrijving is, maar Buijs is vooral vol lof over de voetbalkwaliteiten van Ihattaren.

Sinds september 2024 lijkt het alsof Mo Ihattaren, toen 22 jaar oud, aan een tweede voetballeven is begonnen. Bij RKC Waalwijk kreeg hij de kans om fit te worden en zich te herpakken. Na een voor hem persoonlijk succesvol seizoen maakte hij de overstap naar Fortuna, waar hij nu onder leiding staat van Buijs.

Na 2,5 maand samenwerken met het talent maakt Buijs de balans op in gesprek met Voetbal International. "Mo is een heel lieve, leuke, sociale jongen", begint hij. "Waarbij ik Mo moet gaan bijbrengen dat hij impulsief, denk ik, op te veel prikkels ingaat. Is niet altijd goed voor zijn carrière. Hij moet zijn wereld kleiner maken. Dat begint hij te leren. Nu wrijft het een beetje."

Ihattaren verwacht soms meer speeltijd dan hij daadwerkelijk krijgt. "Ik praat er veel met hem over, probeer het uit te leggen, hem mee te nemen, mijn argumenten in te brengen. Hij heeft zíjn zienswijze." Aan de inzet van Ihattaren ligt het volgens Buijs niet. De Nederlandse Marokkaan geeft "volle bak" tijdens trainingen en in de gym. "De laatste tijd is hij hier om half negen, voor het ontbijt, met andere jongens in de gym al bezig met core oefeningen. Na de training is hij ook in de gym."

Hoewel toewijding belangrijk is, wordt Buijs vooral enthousiast van de kwaliteiten van Ihattaren op het veld en heeft hij grote verwachtingen voor zijn verdere carrière. "Hij kan de top halen, zeker weten. Sowieso in Nederland." Buijs stelt echter wel enkele voorwaarden. "Als het Mo lukt een topatleet te worden, in zijn lifestyle, dan komt hij daar alsnog. Wat hij bij ons op de training laat zien is van de buitencategorie."