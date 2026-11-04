Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Buijs toekomstig trainer Ajax? "Benieuwd wat er dan gebeurt"

Rik Engelbertink
Danny Buijs
Danny Buijs Foto: © Pro Shots

Wim Kieft is onder de indruk van Danny Buijs, trainer van Fortuna Sittard. De ploeg uit Limburg staat met zeer beperkte middelen momenteel zesde. Al jaren laat Buijs de Zuid-Limburgers stabiel meedraaien in de middenmoot. De vraag is of hij ook een club hogerop kan managen.

"Het is toch wel een grappig kereltje", zegt Wim Kieft bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Als je het zo voor elkaar kan krijgen dat je zo verdedigend dicht op elkaar speelt. Dan kan je heel lang in de wedstrijd blijven", meent hij.

Michel van Egmond is het daarmee eens. "Ik ben dus heel benieuwd wat er gebeurt als je zo'n jongen bij een topclub neerzet", zegt de presentator. "Daar zat ik ook over na te denken", reageert Kieft. "Dan kom je in allemaal tactische dingen terecht. Buijs kan wel met die gasten omgaan. Althans, met die kleinere gasten waar een randje aan zit, zoals hij altijd zegt."

Of Buijs bij élke speler in de smaak zou vallen weet hij niet. Shiloh 't Zand werd recentelijk nog in zijn nek gegrepen door de trainer. "Ja, ik weet niet of je dat bij Tolu (Arokodare, red.) moet doen of zo", zegt Kieft. "Ik zou die Tolu gewoon met rust laten als ik trainer was", besluit Van der Gijp lachend.

Gerelateerd:
Erik ten Hag

Ten Hag ziet groot verschil: "Dan gaat hij gewoon naar Ajax toe"

0
Supporters van Ajax juichen

Zo kijk je donderdagavond gratis naar duel FC Midtjylland - Ajax

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ten Hag ziet groot verschil: "Dan gaat hij gewoon naar Ajax toe"

Zo kijk je donderdagavond gratis naar duel FC Midtjylland - Ajax

Buijs toekomstig trainer Ajax? "Benieuwd wat er dan gebeurt"

Maduro onder de indruk van Ajax-duo: "Een interessant koppel"

'FC Barcelona komt bij zoektocht uit bij verdediger van Ajax'

Driessen vergelijkt Ajacied met Zidane: "Dat was hij ook niet"

'Ronald Waterreus ziet probleem': "Het lijstje is eindeloos"

René van der Gijp wijst naar Ajax: "Als dat ook wegvalt..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws