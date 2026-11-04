Buijs toekomstig trainer Ajax? "Benieuwd wat er dan gebeurt"

Wim Kieft is onder de indruk van Danny Buijs, trainer van Fortuna Sittard. De ploeg uit Limburg staat met zeer beperkte middelen momenteel zesde. Al jaren laat Buijs de Zuid-Limburgers stabiel meedraaien in de middenmoot. De vraag is of hij ook een club hogerop kan managen.

"Het is toch wel een grappig kereltje", zegt Wim Kieft bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Als je het zo voor elkaar kan krijgen dat je zo verdedigend dicht op elkaar speelt. Dan kan je heel lang in de wedstrijd blijven", meent hij.

Michel van Egmond is het daarmee eens. "Ik ben dus heel benieuwd wat er gebeurt als je zo'n jongen bij een topclub neerzet", zegt de presentator. "Daar zat ik ook over na te denken", reageert Kieft. "Dan kom je in allemaal tactische dingen terecht. Buijs kan wel met die gasten omgaan. Althans, met die kleinere gasten waar een randje aan zit, zoals hij altijd zegt."