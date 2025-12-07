Buijs woest over arbitrage tegen Ajax: "Waar gaat dit over"

Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs was na afloop van het duel met Ajax allerminst tevreden. Zijn ploeg verloor met 3-1 in eigen huis, maar volgens de trainer had de scheidsrechter een flinke invloed op het verloop van de wedstrijd. Buijs spaarde de arbitrage niet, maar ook zijn eigen spelers kregen een veeg uit de pan.

"Ik vond hem warrig fluiten", begint Buijs voor de camera van ESPN over scheidsrechter Sander van der Eijk. "Dan krijg je chaos op het veld. Die rode kaart... Net daarvoor wordt gewoon een zuivere overtreding gemaakt op Kaj Sierhuis, die zag hij ook niet", aldus de trainer, doelend op het moment vlak voor de rode kaart van Justin Hubner.

Hoewel Buijs zich stevig uitlaat over de arbitrage, legt hij de schuld niet alleen daar neer. Ook de actie van Hubner kan volgens hem niet door de beugel. "Wat Hubner daarna doet is gewoon dom, met drie hoofdletters. Als je net in het veld staat, ga je toch niet op zestig meter van je doel een tackle maken? Gewoon dom."

Tijdens de wedstrijd was al duidelijk zichtbaar dat Buijs zich stoorde aan beslissingen van de arbitrage. Hij had meerdere keren contact met de vierde man. "Ik heb tegen mezelf gezegd: 'Ga er maar niet meer naartoe'. Op een gegeven moment ligt Ivan Marquez met een hoofdblessure op het veld. Dan roep je een paar spelers naar je en sta je een halve meter buiten je vak. Dan loopt hij veertig meter om te vertellen dat ik buiten mijn vak sta. Dan zegt hij daarna dat hij me niet straft als 'cadeautje'... Waar gaat dit over", aldus Buijs.