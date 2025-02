Buijs ziet kansen voor zijn sterkhouder bij Ajax: "Hij werkt hard"

De naam Alen Halilovic wordt al regelmatig genoemd door Rafael van der Vaart in verband met een mogelijke overstap naar Ajax. In het programma Rondo gaf Fortuna Sittard-trainer Danny Buijs zijn mening over de kansen van zijn sterkhouder bij de Amsterdammers. Volgens Buijs zou Halilovic in de Eredivisie van waarde kunnen zijn voor Ajax.

Wytse van der Goot vroeg Buijs of het voor Fortuna een voordeel of nadeel is dat Van der Vaart Halilovic als geschikte optie voor Ajax ziet. "Beide, misschien", reageerde de trainer. "Ik moet zeggen dat hij hard werkt om zichzelf te verbeteren en het maximale te laten zien. Het is een heel fijne jongen om mee te werken, ondanks dat hij bij een wissel misschien wat vaker gefrustreerd is dan de gemiddelde speler."

Buijs ging verder door te zeggen dat Halilovic af en toe mooie dingen laat zien, maar ook mindere wedstrijden speelt. Hij denkt dat het een 'interessante gedachte' is om Halilovic bij een topclub te zien, vooral in de Nederlandse competitie. "Zeker in de Nederlandse competitie, als je dan met Ajax tégen Fortuna speelt, of tegen Heracles of PEC Zwolle. Dan ben je vaak de betere ploeg, heb je meer de bal. Dit is een jongen die wel in een ploeg moet spelen die veel de bal heeft, en dat hebben wij niet altijd."

De trainer zei dat het leuk zou zijn om te zien of Halilovic daadwerkelijk het niveau van een topclub aankan. "Het zou leuk zijn om te kunnen beoordelen of het er dan uitkomt of niet", voegde Buijs toe. "Nu hebben heel veel mensen het erover. Van der Vaart is heel positief. We weten het pas als het daadwerkelijk gaat gebeuren. In de Eredivisie denk ik dat hij zeker mee kan op dat niveau."