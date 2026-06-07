Buikema eerlijk over zwaar Ajax-jaar: "Niet altijd over rozen"
Nayomi Buikema heeft een bewogen periode achter de rug bij Ajax Vrouwen. De middenveldster werd geplaagd door blessureleed en moest vaak genoegen nemen met een plek op de bank. De afgelopen maanden heeft Buikema haar eigen documentaire gemaakt. Daarin legde ze haar leven als topsporter vast.
Om supporters een eerlijk beeld te geven van het leven als profvoetbalster, deelde Buikema onlangs een docu waarin ook de lastige momenten rondom haar revalidatie naar voren kwamen. "Ik heb veel reacties gehad dat mensen zich erin herkennen en het mooi vinden dat ik heb laten zien dat topsport niet altijd over rozen gaat en dat er meer dingen zijn dan voetbal. Ik vond het ook heel leuk om te maken", vertelt ze aan Vrouwenvoetbalnieuws.nl.
Buikema tekende in de winter van 2025 bij Ajax Vrouwen. Daarna kende ze pittige tijden. "Ik kwam nieuw bij de club, echt laat in de transferwindow. Toen had ik een blessure, toen was ik weer fit, kreeg ik weer een blessure en toen die gebroken teen. Dat is heel moeilijk, dat je steeds met ups en downs te maken hebt, maar ik heb goede hulp."
Wanneer ze eenmaal fit genoeg was voor de wedstrijdselectie, bleven speelminuten alsnog vaak uit. Dat trok een wissel op haar. "Het is niet één keer gebeurd, maar echt gewoon vaak, dat ik op de bank zat. Omdat je zoveel van voetbal houdt en er dan een soort van niet in mag, voel je dat gewoon in je hele lijf. En ook als je weer thuiskomt... Ik woon alleen, dus dan ga je erover nadenken."
Om haar hoofd leeg te maken, is ze onlangs begonnen met het opschrijven van haar gedachtes, zo is ook te zien in de documentaire. "Ik ben er echt sinds kort mee begonnen, dus nog niet heel veel. Maar ik merk wel dat als ik dingen opschrijf, het uit mijn hoofd gaat en ik het ook uit een ander perspectief kan zien. Dat ik het goed kan plaatsen."
Daarbij krijgt ze veel steun vanuit haar omgeving: "Mijn teamgenoten zijn fantastisch. Dankzij hen sta ik elke dag met een lach op de club. Ik heb ook gewoon een ontwikkelcoach die me helpt en mijn familie en mijn ouders."
Buikema voelt zich inmiddels ook uitstekend op haar plek bij Ajax Vrouwen. "De eerste paar maanden vond ik echt heel moeilijk, hoor. Ook omdat je midden in een seizoen komt, dus niet de voorbereiding meedoet. Dat vond ik heel lastig. Maar sinds dit seizoen voel ik me zo thuis in het team, dus dat is fijn." De Ajax-selectie is volgens haar ontzettend hecht. "We zijn eigenlijk allemaal vriendinnen, hoor. We kunnen ook echt de hele dag door lachen met elkaar."
Toch blijft het missen van de nodige speelminuten de grote smet op het jaar. Buikema kijkt dan ook alweer kritisch naar de toekomst. "Ik denk altijd na over wat ik beter kan doen. En ook: hoe zorg ik ervoor dat ik er goed ga staan? Maar de vakantie is ook om even lekker bij te komen, echt te genieten en juist niet aan voetbal te denken. Maar al gauw gaat de knop om hoor, want dan ben ik de vakantie zat en wil ik weer voetballen."
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Buikema eerlijk over zwaar Ajax-jaar: "Niet altijd over rozen"
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