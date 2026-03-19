'Buitenlanders bij Ajax verbazen zich': "Dat lijkt me veelzeggend"

Ajax hoopt onder de nieuwe trainer Óscar García een ticket voor de Champions League te veroveren. Volgens Ajax-supporter en columnist Menno Pot moet de club uit Amsterdam snel weer een professionaliseringslag maken.

"Ik kan niet bij Ajax in de keuken kijken, maar het lijkt me veelzeggend dat vrijwel elke buitenlander die bij Ajax neerstrijkt zich verbaast over de vrijblijvendheid en het gebrek aan modern topsportperfectionisme", schrijft Pot in zijn column voor Het Parool. "Jordan Henderson, Francesco Farioli, Oscar Gloukh, nu weer stafleden van García."

"Eigenlijk begon dat al met Dusan Tadic, die jarenlang werkte onder Erik ten Hag, maar het onder Alfred Schreuder voelde wegsijpelen", vervolgt Pot kritisch. "De gym was ineens optioneel. Dat hoefde je Steven Bergwijn geen twee keer te zeggen."

De Ajax-fan is blij dat Jordi Cruijff als technisch directeur voor een verandering zorgt. "Deze week realiseerde ik me waarom ik zo'n goed gevoel heb bij Jordi Cruijff: omdat hij vooral een autonome Spanjaard is, met slechts een microdosering Ajax-dna. Se siente bien, Jordi", besluit hij.