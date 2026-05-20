'Buitenlandse club toont grote belangstelling voor Kasper Dolberg'

FC Midtjylland is geïnteresseerd in Kasper Dolberg. Dat meldt het Deense medium Campo woensdagmiddag.

Dolberg keerde vorige zomer terug bij Ajax, maar kende een teleurstellend seizoen. De spits had veel last van blessureleed en was ook niet altijd zeker van een basisplek. Technisch directeur Jordi Cruijff zou komende zomer weer afscheid willen nemen van de Deen.

Volgens Campo wil Midtjylland profiteren van de situatie en zich versterken met de aanvaller, die nog tot medio 2029 vastligt bij Ajax. De Deense club hoopt op een transferstunt, maar kan geen transfersom van rond de tien miljoen euro betalen. Ajax betaalde vorige zomer dat bedrag aan Anderlecht.