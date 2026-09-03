'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'

FC Midtjylland werkte in de laatste uren van Deadline Day nog aan de komst van Kasper Dolberg. Dat schrijft het Deense Bold .

FC Midtjylland was eerder deze zomer al in de markt voor Dolberg, maar dat leek niet serieus te worden. Volgens Bold maakte de Deense club op Deadline Day toch weer serieus werk van de komst van de spits van Ajax.

Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer. Dolberg zou er financieel niet uitgekomen zijn met Midtjylland. Inmiddels is de markt ook in Denemarken gesloten en blijft Dolberg bij Ajax.