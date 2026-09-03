Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'

Max
bron: Bold
Kasper Dolberg
Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

FC Midtjylland werkte in de laatste uren van Deadline Day nog aan de komst van Kasper Dolberg. Dat schrijft het Deense Bold

FC Midtjylland was eerder deze zomer al in de markt voor Dolberg, maar dat leek niet serieus te worden. Volgens Bold maakte de Deense club op Deadline Day toch weer serieus werk van de komst van de spits van Ajax.

Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer. Dolberg zou er financieel niet uitgekomen zijn met Midtjylland. Inmiddels is de markt ook in Denemarken gesloten en blijft Dolberg bij Ajax. 

Gerelateerd:
Leo Salazar

Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"

0
Joël Piroe

Piroe onthult afgeketste Ajax-deal: "Serieuze kandidaat voor mij"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Robert Maaskant

Maaskant niet vrolijk: "Dan worden de spelers niet meer beter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"

Perez twijfelt over Ajax-aanwinst: "Speelde als een oud-voetballer"

'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'

Wéér geen transfer voor Wijndal: "Pijnlijk voor hem en Ajax"

Kieft voorspelt: "Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten"

Telstar presenteert voormalig Ajacied op slotdag transfermarkt

Verweij onthult: "PSV wilde hem ook, maar Ajax zat al om tafel"

Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws