Buitenlandse media hard: "Francesco Farioli, wat een aanfluiting"

Ajax heeft op woensdagavond de koppositie definitief verspeeld. Negen punten stonden de Amsterdammers voor op PSV, maar na het gelijke spel in Groningen gaan de Eindhovenaren nu weer aan de leiding. En dat is ook de buitenlandse media niet ontgaan.

"Ajax daalt definitief af naar de hel", valt te lezen in het Spaanse Diario Sport. "Na drie waarschuwingen op rij werd de nachtmerrie van Ajax werkelijkheid. Een paar weken geleden hadden ze nog negen punten voorsprong op PSV, maar die zijn als sneeuw voor de zon verdwenen."

Ook het Duitse Kicker ziet puur drama in Groningen ontstaan voor de Amsterdammers. "Ajax is de voorsprong op PSV al weken aan het verspelen. Na de vierde wedstrijd op rij zonder zege zijn de Amsterdammers de koppositie op de ranglijst definitief kwijt."

In Italië richt men zich tot hun landgenoot en tevens hoofdtrainer van Ajax. "Francesco Farioli, wat een aanfluiting", aldus Corriere dello Sport. "Ongeloof in de Eredivisie: Ajax is ingehaald door PSV op voorlaatste speeldag. Een koude douche voor Farioli en de lijstaanvoerder."